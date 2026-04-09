Колоссальные потери ВСУ: на фронтах спецоперации ликвидированы 1255 боевиков

Армия России уничтожает позиции и военную технику ВСУ в Херсоне. На других участках фронта российские бойцы продвигаются вперед и закрепляются на выгодных...

2026-04-09T17:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Армия России уничтожает позиции и военную технику ВСУ в Херсоне. На других участках фронта российские бойцы продвигаются вперед и закрепляются на выгодных рубежах. Киевский режим за сутки спецоперации потерял 1255 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 195 солдат, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств.Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и десять автомобилей.Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО

