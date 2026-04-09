https://crimea.ria.ru/20260409/kolossalnye-poteri-vsu-na-frontakh-spetsoperatsii-likvidirovany-1255-boevikov-1155068191.html
Колоссальные потери ВСУ: на фронтах спецоперации ликвидированы 1255 боевиков
Армия России уничтожает позиции и военную технику ВСУ в Херсоне. На других участках фронта российские бойцы продвигаются вперед и закрепляются на выгодных...
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154801641_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_1dc02cffdea5fc150ec0377c32e02e48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Армия России уничтожает позиции и военную технику ВСУ в Херсоне. На других участках фронта российские бойцы продвигаются вперед и закрепляются на выгодных рубежах. Киевский режим за сутки спецоперации потерял 1255 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 195 солдат, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств.Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и десять автомобилей.Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154801641_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_429b5f316496b237f5a7d8f74453406f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
