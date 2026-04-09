Когда в Крыму наладят раздельный сбор мусора

До 2030 года перед всеми регионами страны стоит задача наладить переработку максимального количества отходов, предварительно отладив сортировку поступающего от...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. До 2030 года перед всеми регионами страны стоит задача наладить переработку максимального количества отходов, предварительно отладив сортировку поступающего от населения мусора. Как в Крыму планируют решать данный вопрос и что уже предпринимается – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.Однако, по мнению собеседника, для того, чтобы этого, достичь необходимы благоприятные условия для населения."В Крыму и, наверное, на территории всей Российской Федерации пока раздельный сбор мусора не везде развит. Хотя на территории Крыма были попытки некой систематизации. Были закуплены большие желтые контейнеры, ездили машины, которые все это собирали достаточно большим объемом. И действительно был успешный пример", – напомнил спикер.По его мнению, данная инициатива была приостановлена по ряду различных причин – технических и реорганизационных. Сейчас, поделился член общественного совета при Мин ЖКХ, этому вопросу уделяется активное внимание.Внедрение раздельного сбора мусора в Крыму, по информации спикера, условно разделено на два этапа."Уже принято в Министерстве ЖКХ на Общественном совете, что будет первичное разделение на две фракции, то есть так называемый дуальный сбор – мокрая фракция и все остальное, что можно переработать: пластик, макулатура, металл – все, что у населения есть. К тридцатому году добавятся контейнеры и будет уже разделение на несколько фракций – пластик, макулатура и так далее", – пояснил собеседник.Спикер подчеркнул, что разделение мусора экономически выгодно и давно успешно применяется в разных странах. Серьезным шагом также он назвал и установку экобоксов в крымской столице для сбора опасных отходов – батареек, аккумуляторов, энергосберегающих ламп и ртутных градусников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в КрымуВ Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходовОпасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов

