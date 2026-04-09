Когда в Крыму наладят раздельный сбор мусора - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Когда в Крыму наладят раздельный сбор мусора
До 2030 года перед всеми регионами страны стоит задача наладить переработку максимального количества отходов, предварительно отладив сортировку поступающего от населения мусора. РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. До 2030 года перед всеми регионами страны стоит задача наладить переработку максимального количества отходов, предварительно отладив сортировку поступающего от населения мусора. Как в Крыму планируют решать данный вопрос и что уже предпринимается – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.

"Надо отметить, в первую очередь, что раздельный сбор мусора, отходов – это действительно актуальная и важная проблема, которая способствует непопаданию отходов в своем конечном цикле на полигон твердо-коммунальных отходов, который впоследствии потом надо будет рекультивировать", – сказал гость эфира.

Однако, по мнению собеседника, для того, чтобы этого, достичь необходимы благоприятные условия для населения.
"В Крыму и, наверное, на территории всей Российской Федерации пока раздельный сбор мусора не везде развит. Хотя на территории Крыма были попытки некой систематизации. Были закуплены большие желтые контейнеры, ездили машины, которые все это собирали достаточно большим объемом. И действительно был успешный пример", – напомнил спикер.
По его мнению, данная инициатива была приостановлена по ряду различных причин – технических и реорганизационных. Сейчас, поделился член общественного совета при Мин ЖКХ, этому вопросу уделяется активное внимание.

"Раздельный сбор мусора предусмотрен всеми нашими нацпроектами, всеми государственными программами. У региональных операторов "Крымэкоресурсы" и "Альфатер" заключен государственный контракт, где четко прописан пункт, что они обязаны организовать раздельный сбор мусора на территории Крыма", – обозначил гость студии.

Внедрение раздельного сбора мусора в Крыму, по информации спикера, условно разделено на два этапа.
"Уже принято в Министерстве ЖКХ на Общественном совете, что будет первичное разделение на две фракции, то есть так называемый дуальный сбор – мокрая фракция и все остальное, что можно переработать: пластик, макулатура, металл – все, что у населения есть. К тридцатому году добавятся контейнеры и будет уже разделение на несколько фракций – пластик, макулатура и так далее", – пояснил собеседник.
Спикер подчеркнул, что разделение мусора экономически выгодно и давно успешно применяется в разных странах. Серьезным шагом также он назвал и установку экобоксов в крымской столице для сбора опасных отходов – батареек, аккумуляторов, энергосберегающих ламп и ртутных градусников.
