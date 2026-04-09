"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.04.2026
"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
"Калашников" разработал и испытал многопульные патроны для борьбы с дронами в зоне СВО

© kalashnikovgroup.ru"Калашников" разработал и испытал многопульные патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Уникальные 5,45 мм многопульные автоматные патроны для эффективной борьбы с дронами в зоне СВО разработали специалисты предприятия "Калашников". Успешные испытания показали эффективность их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели. Об этом сообщается на официальном сайте концерна.
"Концерн "Калашников" успешно провел испытания 5,45 мм многопульных патронов собственной разработки на предмет эффективности их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели – беспилотному летательному аппарату типа FPV-дрон", – сказано в сообщении.
Благодаря оригинальному конструктивному решению элементы уникального патрона упорядоченно разделяются при выходе из канала ствола, что повышает стабильность внешнебаллистических характеристик при сохранении безотказности оружия и эффективность поражения им FPV-дронов ВСУ, отметили специалисты "Калашникова".
При попадании сегментов пуль в беспилотники у последних оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы конструкции, что приводило к аварийному падению дронов.
На испытаниях стрельба выполнялась из автомата АК-12 одиночными выстрелами и очередями вначале по БПЛА, зависающему на месте, а затем по дрону с заданными параметрами скорости и высоты, условно атакующему стрелка.
"5,45 мм многопульный патрон идентичен стандартному 5,45 х 39 мм автоматному боеприпасу, что позволяет применять штатный магазин АК-12 на 30 патронов. Вследствие этого боец может снаряжать магазин либо только многопульными патронами, либо чередовать их со стандартными и использовать в стрелковом бою против живой силы противника", – подчеркнули в компании.
В настоящее время в ведущем оборонном холдинге России отрабатывают конструкцию 5,45 мм многопульных автоматных патронов и технологию их серийного изготовления.
Экспериментальные 5,45 мм многопульные патроны – это инициативная разработка концерна. Они предназначены для индивидуального стрелкового оружия, в частности АК-12, и содержат многоэлементный метаемый снаряд, позволяющий существенно увеличить вероятность поражения БПЛА при стрельбе из автомата Калашникова как одиночным огнем, так и очередями.
Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета. На стенде представлены дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".
