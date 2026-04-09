"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО

"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Уникальные 5,45 мм многопульные автоматные патроны для эффективной борьбы с дронами в зоне СВО разработали специалисты предприятия "Калашников". Успешные испытания показали эффективность их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели. Об этом сообщается на официальном сайте концерна.Благодаря оригинальному конструктивному решению элементы уникального патрона упорядоченно разделяются при выходе из канала ствола, что повышает стабильность внешнебаллистических характеристик при сохранении безотказности оружия и эффективность поражения им FPV-дронов ВСУ, отметили специалисты "Калашникова".При попадании сегментов пуль в беспилотники у последних оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы конструкции, что приводило к аварийному падению дронов.На испытаниях стрельба выполнялась из автомата АК-12 одиночными выстрелами и очередями вначале по БПЛА, зависающему на месте, а затем по дрону с заданными параметрами скорости и высоты, условно атакующему стрелка.В настоящее время в ведущем оборонном холдинге России отрабатывают конструкцию 5,45 мм многопульных автоматных патронов и технологию их серийного изготовления.Экспериментальные 5,45 мм многопульные патроны – это инициативная разработка концерна. Они предназначены для индивидуального стрелкового оружия, в частности АК-12, и содержат многоэлементный метаемый снаряд, позволяющий существенно увеличить вероятность поражения БПЛА при стрельбе из автомата Калашникова как одиночным огнем, так и очередями.Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета. На стенде представлены дроны "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил выполнение гособоронзаказа и новые образцы вооружения"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВОСекретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА

