Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа

В эти выходные в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес пройдет празднование Светлого Христова Воскресения. Запланированы крестный ход, литургия, освящение... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T21:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В эти выходные в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес пройдет празднование Светлого Христова Воскресения. Запланированы крестный ход, литургия, освящение куличей и торжественное включение фонтанов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В субботу, 11 апреля, музейно-храмовый комплекс будет открыт для посетителей с 9:00 до 20:00. В 21:00 он откроется для прохода в Свято-Владимирский собор через входы "Восток" и "Север", а в 23:00 начнется служба.В полночь состоится крестный ход вокруг Свято-Владимирского собора, затем — Пасхальная утреня и литургия. А с 03:00 батюшка будет освящать куличи.Он обратил внимание, что 11 и 12 апреля приносить в музейно-храмовый комплекс какие-либо напитки, в том числе и воду, запрещено. Ради безопасности, охрана будет изымать все емкости.Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе понедельник, 13 апреля, объявлен выходным днем по случаю Пасхи. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.

