Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа
2026-04-09T21:11
крым
новости севастополя
новости крыма
михаил развожаев
новый херсонес
пасха
На Пасху в Севастополе торжественно запустят фонтаны Нового Херсонеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В эти выходные в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес пройдет празднование Светлого Христова Воскресения. Запланированы крестный ход, литургия, освящение куличей и торжественное включение фонтанов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В субботу, 11 апреля, музейно-храмовый комплекс будет открыт для посетителей с 9:00 до 20:00. В 21:00 он откроется для прохода в Свято-Владимирский собор через входы "Восток" и "Север", а в 23:00 начнется служба.
В полночь состоится крестный ход вокруг Свято-Владимирского собора, затем — Пасхальная утреня и литургия. А с 03:00 батюшка будет освящать куличи.

"В воскресенье, 12 апреля, в 17:00 пройдет служба в храме-парке под открытым небом, а в 19:30 состоится торжественная церемония включения фонтанов Нового Херсонеса. 12 апреля вход в музейно-храмовый комплекс будет бесплатным для всех", - поделился в Развожаев.

Он обратил внимание, что 11 и 12 апреля приносить в музейно-храмовый комплекс какие-либо напитки, в том числе и воду, запрещено. Ради безопасности, охрана будет изымать все емкости.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе понедельник, 13 апреля, объявлен выходным днем по случаю Пасхи. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
Во сколько обойдутся куриные яйца на Пасху в Севастополе
 
21:35Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер
21:24Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на выдачу кредитов
21:11Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа
20:56Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
20:53Воздушная тревога в Севастополе отменена
20:36Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области
20:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:24Россияне досрочно получат майскую пенсию
20:21ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы
20:03Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на Украине
19:56Ливадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впереди
19:35В Феодосии дорога к детскому саду "ушла" под воду
19:19Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма
19:05В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня
19:01Реактивное бомбометание: в Севастополе до ночи будут слышны взрывы
18:42В России вводят новое правило для переводов по СБП
18:29Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас
18:13Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
18:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:57В Крыму нашествие смертельно опасных пауков
Лента новостейМолния