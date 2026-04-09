Кадровые ротации в Крыму: Аксенов сменил глав двух муниципалитетов - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Кадровые ротации в Крыму: Аксенов сменил глав двух муниципалитетов
Кадровые ротации в Крыму: Аксенов сменил глав двух муниципалитетов
2026-04-09T17:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющих полномочия руководителей двух сельских поселений в Первомайском районе республики. Соответствующие указы опубликованы на портале правительства РК.Врио председателя сельсовета – главы администрации Кормовского сельского поселения назначена Марина Гармаш.Другим указом с аналогичной формулировкой Аксенов назначил врио руководителя администрации – председателя сельсовета Черновского сельского поселения Нину Волосецкую.Как отмечается в документах, Гармаш и Волосецкая не наделяются полномочиями принимать участие в голосовании при принятии решений соответствующими сельскими советами.
17:50 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющих полномочия руководителей двух сельских поселений в Первомайском районе республики. Соответствующие указы опубликованы на портале правительства РК.
Врио председателя сельсовета – главы администрации Кормовского сельского поселения назначена Марина Гармаш.

"Назначить Гармаш Марину Викторовну временно исполняющим полномочия главы муниципального образования Кормовское сельское поселение Первомайского района Крыма на срок до дня избрания главы муниципалитета и вступления его в должность", - говорится в документе.

Другим указом с аналогичной формулировкой Аксенов назначил врио руководителя администрации – председателя сельсовета Черновского сельского поселения Нину Волосецкую.
Как отмечается в документах, Гармаш и Волосецкая не наделяются полномочиями принимать участие в голосовании при принятии решений соответствующими сельскими советами.
КрымПервомайский районНовости КрымаСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
