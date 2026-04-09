Кадровые ротации в Крыму: Аксенов сменил глав двух муниципалитетов

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющих полномочия руководителей двух сельских поселений в Первомайском районе республики.

2026-04-09T17:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющих полномочия руководителей двух сельских поселений в Первомайском районе республики. Соответствующие указы опубликованы на портале правительства РК.Врио председателя сельсовета – главы администрации Кормовского сельского поселения назначена Марина Гармаш.Другим указом с аналогичной формулировкой Аксенов назначил врио руководителя администрации – председателя сельсовета Черновского сельского поселения Нину Волосецкую.Как отмечается в документах, Гармаш и Волосецкая не наделяются полномочиями принимать участие в голосовании при принятии решений соответствующими сельскими советами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должностьАксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорогУговоры кончились: Аксенов посоветовал нерадивым руководителям уволиться

