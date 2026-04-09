Из Азовского моря уходит бычок
Из Азовского моря уходит бычок - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Из Азовского моря уходит бычок
Из Азовского моря исчезает бычок – из-за повышения солености воды рыба не может размножаться в новых условиях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T13:33
2026-04-09T13:33
2026-04-09T13:33
крым
азовское море
рыболовство
рыбный промысел в крыму
рыба
новости крыма
экология
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Из Азовского моря исчезает бычок – из-за повышения солености воды рыба не может размножаться в новых условиях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.При этом специалист отметил, что взрослая особь может жить в такой воде, но численное количество этой рыбы сокращается, и бычок может перестать быть промысловой рыбой Азовского моря. В конце марта в Росрыболовстве сообщали, что за 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Кроме того, в море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.Также ученые отмечали, что корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море – он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов.
крым
азовское море
крым, азовское море, рыболовство, рыбный промысел в крыму, рыба, новости крыма, экология
Из Азовского моря уходит бычок
В Азовском море из-за повышения солености воды не может нереститься бычок