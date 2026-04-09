Из Азовского моря уходит бычок
Из Азовского моря исчезает бычок – из-за повышения солености воды рыба не может размножаться в новых условиях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал
2026-04-09T13:33
крым
азовское море
рыболовство
рыбный промысел в крыму
рыба
новости крыма
экология
В Азовском море из-за повышения солености воды не может нереститься бычок

13:33 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Из Азовского моря исчезает бычок – из-за повышения солености воды рыба не может размножаться в новых условиях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.
"Одним из факторов, повлиявших на количество бычка в Азовском море, является засоление воды. Повышение солености примерно на два промилле сделало невозможным развитие икры бычка, которая развивается в пределах 9-11 промилле, а соленость Азовского моря сейчас поднялась до 13", - сказал Гайдаенко.
При этом специалист отметил, что взрослая особь может жить в такой воде, но численное количество этой рыбы сокращается, и бычок может перестать быть промысловой рыбой Азовского моря.
В конце марта в Росрыболовстве сообщали, что за 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Кроме того, в море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.
Также ученые отмечали, что корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море – он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла
 
16:06На Семена Слепакова* завели уголовное дело
15:56В Севастополе проверяют свежевыловленную рыбу
15:47"СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет 30 мая в Ялте и других городах России
15:10Иран просит "Росатом" возобновить строительство АЭС "Бушер"
15:10В Феодосии стреляют - что происходит
14:59В Муроме 30 детей и 150 взрослых попали в больницу с кишечной инфекцией
14:49Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения
14:44Часть Керчи обесточена из-за аварии на сетях
14:34"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана
14:27В Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам города
14:19Международное движение "Мемориал"* признано экстремистским
14:05Пробки в 7 баллов сковали центр Симферополя
13:58Семь человек ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
13:51Польша заявила о перехвате над Балтикой российского самолета Ил-20
13:45Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
13:33Из Азовского моря уходит бычок
13:19В ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночь
13:11Крымский мост: после открытия проезда начали расти очереди
13:03В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной
13:01В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
Лента новостейМолния