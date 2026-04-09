Иран просит "Росатом" возобновить строительство АЭС "Бушер"

Иран просит "Росатом" возобновить строительство АЭС "Бушер" - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Иран просит "Росатом" возобновить строительство АЭС "Бушер"

Руководство атомной отрасли Ирана обратилось к "Росатому" с просьбой как можно скорее перезагрузить" проект АЭС "Бушер".

2026-04-09T15:10

2026-04-09T15:10

2026-04-09T15:10

аэс "бушер"

иран

росатом

алексей лихачев

обострение между ираном и сша

атомная энергетика

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Руководство атомной отрасли Ирана обратилось к "Росатому" с просьбой как можно скорее перезагрузить" проект АЭС "Бушер". Об этом сообщил глава корпорации Алексей Лихачев."Этот проект остается нашим. Ко мне обратился руководитель атомной отрасли Ирана, вице-президент этой страны, с просьбой искать возможность как можно скорее перезагрузить проект, начать работу", - цитирует РИА Новости главу "Росатома".По словам Лихачева, российская сторона к этому "морально готова", однако обстоятельства пока не позволяют вернуться к работе."Но, на мой взгляд, такой сигнал от иранской атомной промышленности тоже рождает определенный оптимизм", - отметил он.Глава корпорации указал, что в связи с объявленным перемирием "есть определенное облегчение", и подчеркнул, что "Бушер" остается "технологическим приоритетом" "Росатома".Он также сообщил, что на станции на данный момент остаются 128 российских специалистов, и пока намечена их эвакуация.4 апреля около 200 российских специалистов были планово эвакуированы с АЭС "Бушер". При этом именно в этот день станция попала под обстрел США и Израиля. Удар был нанесен в контур физической защиты станции. Погиб один из сотрудников.Двухнедельное перемирие в Иране8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, исламская республика оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран.В этот же день Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия. Речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран. Спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружие Трамп угрожает "небывалыми ударами" при срыве соглашения с Ираном Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан

иран

аэс "бушер", иран, росатом, алексей лихачев, обострение между ираном и сша, новости, атомная энергетика