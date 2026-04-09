Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер

Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер

Иран потребует от США и Израиля компенсацию за причиненный ущерб в ходе конфликта, заявил верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи в обращении к... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T21:35

2026-04-09T21:35

2026-04-09T21:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Иран потребует от США и Израиля компенсацию за причиненный ущерб в ходе конфликта, заявил верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи в обращении к соотечественникам.Он также заявил о том, что Иран решительно настроен отомстить за гибель бывшего лидера Ирана Али Хаменеи и других погибших иранцев.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, исламская республика оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран.В этот же день Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия. Речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран. Спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружиеИран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на ЛиванСтертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране

иран

израиль

ближний восток

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между ираном и сша, в мире, политика, внешняя политика, обострение между израилем и ираном, израиль, ближний восток, сша, новости