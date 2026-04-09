Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер
Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер
Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Иран потребует от США и Израиля компенсацию за причиненный ущерб в ходе конфликта, заявил верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи в обращении к соотечественникам.
‌‌"Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый причиненный ущерб, пролитую кровь мучеников", - цитирует Хаменеи РИА Новости.
Он также заявил о том, что Иран решительно настроен отомстить за гибель бывшего лидера Ирана Али Хаменеи и других погибших иранцев.
"Решительная воля к мести за его пролитую кровь и всех мучеников, погибших в ходе второй (конфликт с Израилем в июне 2025 года) и третьей (текущей войне) навязанной войне будет жить в сердце и душе", - добавил глава государства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, исламская республика оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран.
В этот же день Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия. Речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран. Спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.
