Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области
Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области
Заявления руководителей киевского режима о создании Россией "буферной" зоны в Винницкой области необходимо, чтобы отвлечь простых жителей от серьезных проблем,... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T20:36
2026-04-09T20:36
Алексей Самойлов: Киев заявил о "буферной зоне" РФ под Винницей в попытке отвлечь украинцев от реальной беды
Алексей Самойлов: Киев заявил о "буферной зоне" РФ под Винницей в попытке отвлечь украинцев от реальной беды
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Заявления руководителей киевского режима о создании Россией "буферной" зоны в Винницкой области необходимо, чтобы отвлечь простых жителей от серьезных проблем, которые создают сами же украинские власти. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов.Накануне украинские СМИ растиражировали новость о том, что Россия якобы намерена создать буферную зону буквально в центре Украины – в Винницкой области, со стороны Приднестровья. Первым об этом в интервью "РБК-Украина" завил заместитель руководителя офиса главы киевского режима полковник Павел Палиса.Хотя Винница действительно в центре Украины, до Приднестровья там несколько сотен километров, а "буферная зона" – это пространство, которое разделяет воюющие стороны, и непонятно, что будет разделять оно в данном случае, отметил военный эксперт.По его мнению, вброшена в информационно-психологическое пространство такая новость была с целью отвлечь украинское общество от реальных проблем.Украинцы верят в это и обсуждают, а значит, идея "работает"."Как фашистский нацистский преступник Гебельс говорил: "Ложь должна быть настолько безумной, чтоб в нее поверили люди". Вот верят, верят и обсуждают", – отметил Самойлов.Тем не менее нужную для обеспечения безопасности в этом районе зону все-таки создадут, считает он.В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин сказал о возможном создании Россией в ходе проведения СВО "санитарной зоны" для защиты российской территории от "прилетов" со стороны вооруженных украинских формирований, "если ВСУ продолжат наносить удары по территории России".В ноябре 2024 года в Крыму предложили после завершения конфликта создать из Украины "буферную демилитаризированную зону между Россией и блоком НАТО".В мае 2025 года российский лидер заявил о формировании буферной зоны вдоль всей границы РФ с Украиной. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что созданием буферной зоны является, в частности, наступление армии России в Днепропетровской области на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнениеНаступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны
украина
винницкая область
россия
приднестровье
украина, винницкая область, новости сво, россия, в мире, мнения, приднестровье
Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области

Киев заявил о "буферной зоне" РФ под Винницей в попытке отвлечь украинцев от реальной беды

20:36 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Заявления руководителей киевского режима о создании Россией "буферной" зоны в Винницкой области необходимо, чтобы отвлечь простых жителей от серьезных проблем, которые создают сами же украинские власти. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов.
Алексей Самойлов: Киев заявил о "буферной зоне" РФ под Винницей в попытке отвлечь украинцев от реальной беды
20:36
Накануне украинские СМИ растиражировали новость о том, что Россия якобы намерена создать буферную зону буквально в центре Украины – в Винницкой области, со стороны Приднестровья. Первым об этом в интервью "РБК-Украина" завил заместитель руководителя офиса главы киевского режима полковник Павел Палиса.
Хотя Винница действительно в центре Украины, до Приднестровья там несколько сотен километров, а "буферная зона" – это пространство, которое разделяет воюющие стороны, и непонятно, что будет разделять оно в данном случае, отметил военный эксперт.

"Украина что находится в конфликтном состоянии с Приднестровьем? Или с Молдовой? Или с Румынией? Простейшие логические вопросы или заключения показывают тот идиотизм, на который рассчитывают киевские пропагандисты", – сказал Самойлов.

По его мнению, вброшена в информационно-психологическое пространство такая новость была с целью отвлечь украинское общество от реальных проблем.
"Чтобы хоть как-то отвлечь жителей Украины от реальной беды, которая у них существует. Помимо прекращения подачи электроэнергии, проблемы с водой, с продуктами. И там откровенно действует "гестапо" (тайная полиция в фашистской Германии, террористический орган надзора над гражданами – ред.), которое ворует, убивает, калечит людей". И вот такие вещи и выбрасываются – пусть теперь думают над буферной зоной в Виннице", – сказал политолог.
Украинцы верят в это и обсуждают, а значит, идея "работает".
"Как фашистский нацистский преступник Гебельс говорил: "Ложь должна быть настолько безумной, чтоб в нее поверили люди". Вот верят, верят и обсуждают", – отметил Самойлов.
Тем не менее нужную для обеспечения безопасности в этом районе зону все-таки создадут, считает он.
"Зона будет, только не буферная", – резюмировал он.
В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин сказал о возможном создании Россией в ходе проведения СВО "санитарной зоны" для защиты российской территории от "прилетов" со стороны вооруженных украинских формирований, "если ВСУ продолжат наносить удары по территории России".
В ноябре 2024 года в Крыму предложили после завершения конфликта создать из Украины "буферную демилитаризированную зону между Россией и блоком НАТО".
В мае 2025 года российский лидер заявил о формировании буферной зоны вдоль всей границы РФ с Украиной. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что созданием буферной зоны является, в частности, наступление армии России в Днепропетровской области на Украине.
