Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области

2026-04-09T20:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Заявления руководителей киевского режима о создании Россией "буферной" зоны в Винницкой области необходимо, чтобы отвлечь простых жителей от серьезных проблем, которые создают сами же украинские власти. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов.Накануне украинские СМИ растиражировали новость о том, что Россия якобы намерена создать буферную зону буквально в центре Украины – в Винницкой области, со стороны Приднестровья. Первым об этом в интервью "РБК-Украина" завил заместитель руководителя офиса главы киевского режима полковник Павел Палиса.Хотя Винница действительно в центре Украины, до Приднестровья там несколько сотен километров, а "буферная зона" – это пространство, которое разделяет воюющие стороны, и непонятно, что будет разделять оно в данном случае, отметил военный эксперт.По его мнению, вброшена в информационно-психологическое пространство такая новость была с целью отвлечь украинское общество от реальных проблем.Украинцы верят в это и обсуждают, а значит, идея "работает"."Как фашистский нацистский преступник Гебельс говорил: "Ложь должна быть настолько безумной, чтоб в нее поверили люди". Вот верят, верят и обсуждают", – отметил Самойлов.Тем не менее нужную для обеспечения безопасности в этом районе зону все-таки создадут, считает он.В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин сказал о возможном создании Россией в ходе проведения СВО "санитарной зоны" для защиты российской территории от "прилетов" со стороны вооруженных украинских формирований, "если ВСУ продолжат наносить удары по территории России".В ноябре 2024 года в Крыму предложили после завершения конфликта создать из Украины "буферную демилитаризированную зону между Россией и блоком НАТО".В мае 2025 года российский лидер заявил о формировании буферной зоны вдоль всей границы РФ с Украиной. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что созданием буферной зоны является, в частности, наступление армии России в Днепропетровской области на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнениеНаступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны

