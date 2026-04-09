Эвелина Бледанс нашла новых друзей в Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Эвелина Бледанс нашла новых друзей в Крыму
Актриса, певица и общественный деятель Эвелина Бледанс нашла себе новых друзей среди крымских татар. Она познакомилась с двумя мамами в Крымском детском... РИА Новости Крым, 09.04.2026
Эвелина Бледанс нашла новых друзей в Крыму

Эвелина Бледанс мечтает построить социальный центр реабилитации детей в Крыму

07:44 09.04.2026
 
© Фото предоставлено Крымским детским хосписомЭвелина Бледанс в паллиативноем отделении медицинской помощи детям на базе РДКБ в Симферополе
Эвелина Бледанс в паллиативноем отделении медицинской помощи детям на базе РДКБ в Симферополе
© Фото предоставлено Крымским детским хосписом
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Актриса, певица и общественный деятель Эвелина Бледанс нашла себе новых друзей среди крымских татар. Она познакомилась с двумя мамами в Крымском детском хосписе, куда в очередной раз приехала навестить подопечных. Об этом артистка рассказала корреспонденту РИА Новости Крым.
"Мне кажется, сегодня я нашла себе двух подружек. Они оказались многодетными матерями. У одной из них, с которой я особенно сдружилась, Мебине, шестеро детей. У них хозяйство, они выращивают редиску. А мне это сейчас очень близко", - сказала актриса.
Бледанс рассказала, что она в Крыму открыла фермерское хозяйство в одном из сел Бахчисарайского района.
"У меня там земля, я сейчас как раз туда еду проверить свои угодья и закончить обрезку персиковых деревьев. Дай Бог, скоро мы сделаем самые вкусные сладости. Все добро, которое я стараюсь транслировать в мир, хочу воплощать в своих продуктах. Это будут полезные соки и сладости", - рассказала Бледанс о новом для себя деле.
Ее мечта – на базе этого фермерского хозяйства в предгорьях Крыма построить социальный центр реабилитации детей с особенностями развития. Там они смогут не только узнавать, как растут те или иные овощи и фрукты и ухаживать за ними, но и играть в инклюзивном театре, заниматься творчеством.
"Ведь здоровое тело и здоровый дух всегда идут рука об руку. Постройкой такого центра я хочу отдать дань своей родине - Крыму, которая меня воспитала, дала мне такую мощную силу", - призналась Бледанс, которая родилась в Ялте и закончила в этом южнобережном городе среднюю школу.
По ее словам, она приехала в Крым несколько дней тому и уже успела отпраздновать свой день рождения с бывшими одноклассниками и друзьями детства и посетить Крымский детский хоспис, куратором которого она является.
Каждый найдет что-то для себя: Бледанс о причинах ехать в Крым на отдых
Крымский детский хоспис организовал визит Бледанс в паллиативное отделение больницы
16 сентября 2025, 15:51
В Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей
 
