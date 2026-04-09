https://crimea.ria.ru/20260409/evelina-bledans-nashla-novykh-druzey-v-krymu-1155031429.html
Эвелина Бледанс нашла новых друзей в Крыму
Актриса, певица и общественный деятель Эвелина Бледанс нашла себе новых друзей среди крымских татар. Она познакомилась с двумя мамами в Крымском детском... РИА Новости Крым, 09.04.2026
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
эвелина бледанс
крым
бахчисарайский район
общество
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155040597_319:592:1427:1215_1920x0_80_0_0_c521bb2957101f333f1192039dcd0360.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155040597_382:569:1306:1262_1920x0_80_0_0_6018a57b5582df1e79ec41276cc8c1e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Эвелина Бледанс мечтает построить социальный центр реабилитации детей в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова.
Актриса, певица и общественный деятель Эвелина Бледанс нашла себе новых друзей среди крымских татар. Она познакомилась с двумя мамами в Крымском детском хосписе, куда в очередной раз приехала навестить подопечных
. Об этом артистка рассказала корреспонденту РИА Новости Крым.
"Мне кажется, сегодня я нашла себе двух подружек. Они оказались многодетными матерями. У одной из них, с которой я особенно сдружилась, Мебине, шестеро детей. У них хозяйство, они выращивают редиску. А мне это сейчас очень близко", - сказала актриса.
Бледанс рассказала, что она в Крыму открыла фермерское хозяйство в одном из сел Бахчисарайского района.
"У меня там земля, я сейчас как раз туда еду проверить свои угодья и закончить обрезку персиковых деревьев. Дай Бог, скоро мы сделаем самые вкусные сладости. Все добро, которое я стараюсь транслировать в мир, хочу воплощать в своих продуктах. Это будут полезные соки и сладости", - рассказала Бледанс о новом для себя деле.
Ее мечта – на базе этого фермерского хозяйства в предгорьях Крыма построить социальный центр реабилитации детей с особенностями развития. Там они смогут не только узнавать, как растут те или иные овощи и фрукты и ухаживать за ними, но и играть в инклюзивном театре, заниматься творчеством.
"Ведь здоровое тело и здоровый дух всегда идут рука об руку. Постройкой такого центра я хочу отдать дань своей родине - Крыму, которая меня воспитала, дала мне такую мощную силу", - призналась Бледанс, которая родилась в Ялте и закончила в этом южнобережном городе среднюю школу.
По ее словам, она приехала в Крым несколько дней тому и уже успела отпраздновать свой день рождения с бывшими одноклассниками и друзьями детства и посетить Крымский детский хоспис, куратором которого она является.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: