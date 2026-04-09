Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России
За ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, в Краснодарском крае в ходе атаки ВСУ погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской областиБеспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе При эвакуации детей из школы в Запорожской области погиб замглавы округа
Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России

69 украинских беспилотников сбиты над регионами России и Азовским морем

07:27 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, в Краснодарском крае в ходе атаки ВСУ погиб мужчина.
