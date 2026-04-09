Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России
Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России
За ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T07:27
2026-04-09T07:27
2026-04-09T07:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, в Краснодарском крае в ходе атаки ВСУ погиб мужчина.
азовское море
атаки всу, азовское море, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России
69 украинских беспилотников сбиты над регионами России и Азовским морем