https://crimea.ria.ru/20260409/dronovody-iz-kryma-utkoy-unichtozhili-punkt-vremennoy-dislokatsii-vsu-1155049603.html

Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО уничтожили крымские операторы БПЛА из 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск.

2026-04-09T12:12

2026-04-09T12:12

2026-04-09T12:31

южный военный округ

новости сво

крым

вооруженные силы россии

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

беспилотные войска

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155049489_0:1:1784:1005_1920x0_80_0_0_1bd215549a85f463a0bd64bdca68978f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО уничтожили крымские операторы БПЛА из 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск. Противника разбили в одном из заброшенных домов после получения координат цели от воздушной разведки. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа."Операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении (в ДНР – ред.)", – сказано в сообщении.Противник организовал свой пункт временной дислокации в одном из заброшенных домов. Получив от воздушной разведки координаты цели, дроноводы из Крыма оперативно подготовили к запуску БПЛА самолетного типа и поразили место размещение украинских военнослужащих, уточнили в ведомстве.Благодаря успешным действиям военнослужащих 70-й мотострелковой дивизии подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, подчеркнули в пресс-службе Южного военного округа.В четверг стало известно, что специалисты предприятия "Калашников" разработали уникальные 5,45 мм многопульные автоматные патроны для эффективной борьбы с дронами в зоне СВО. Успешные испытания показали эффективность их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число музеев СВОСекретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВО

южный военный округ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный военный округ, новости сво, крым, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска