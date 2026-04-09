Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО уничтожили крымские операторы БПЛА из 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск. Противника разбили в... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T12:12
2026-04-09T12:12
2026-04-09T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО уничтожили крымские операторы БПЛА из 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск. Противника разбили в одном из заброшенных домов после получения координат цели от воздушной разведки. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа."Операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении (в ДНР – ред.)", – сказано в сообщении.Противник организовал свой пункт временной дислокации в одном из заброшенных домов. Получив от воздушной разведки координаты цели, дроноводы из Крыма оперативно подготовили к запуску БПЛА самолетного типа и поразили место размещение украинских военнослужащих, уточнили в ведомстве.Благодаря успешным действиям военнослужащих 70-й мотострелковой дивизии подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, подчеркнули в пресс-службе Южного военного округа.В четверг стало известно, что специалисты предприятия "Калашников" разработали уникальные 5,45 мм многопульные автоматные патроны для эффективной борьбы с дронами в зоне СВО. Успешные испытания показали эффективность их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число музеев СВОСекретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВО
южный военный округ, новости сво, крым, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска
Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Крымские операторы БПЛА разгромили пункт временной дислокации киевских боевиков в зоне СВО
12:12 09.04.2026 (обновлено: 12:31 09.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО уничтожили крымские операторы БПЛА из 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск. Противника разбили в одном из заброшенных домов после получения координат цели от воздушной разведки. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении (в ДНР – ред.)", – сказано в сообщении.
Противник организовал свой пункт временной дислокации в одном из заброшенных домов. Получив от воздушной разведки координаты цели, дроноводы из Крыма оперативно подготовили к запуску БПЛА самолетного типа и поразили место размещение украинских военнослужащих, уточнили в ведомстве.
"Для уничтожения живой силы ВСУ операторы использовали БПЛА "Утка", который является прототипом хорошо зарекомендовавшего себя беспилотника "Молния", но при этом несет увеличенную боевую нагрузку – до 9 килограммов взрывчатого вещества", – добавили в сообщении.
Благодаря успешным действиям военнослужащих 70-й мотострелковой дивизии подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, подчеркнули в пресс-службе Южного военного округа.
В четверг стало известно, что специалисты предприятия "Калашников" разработали
уникальные 5,45 мм многопульные автоматные патроны для эффективной борьбы с дронами в зоне СВО. Успешные испытания показали эффективность их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели.
