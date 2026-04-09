Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Крымские операторы БПЛА разгромили пункт временной дислокации киевских боевиков в зоне СВО

12:12 09.04.2026 (обновлено: 12:31 09.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО уничтожили крымские операторы БПЛА из 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск. Противника разбили в одном из заброшенных домов после получения координат цели от воздушной разведки. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении (в ДНР – ред.)", – сказано в сообщении.
Противник организовал свой пункт временной дислокации в одном из заброшенных домов. Получив от воздушной разведки координаты цели, дроноводы из Крыма оперативно подготовили к запуску БПЛА самолетного типа и поразили место размещение украинских военнослужащих, уточнили в ведомстве.
"Для уничтожения живой силы ВСУ операторы использовали БПЛА "Утка", который является прототипом хорошо зарекомендовавшего себя беспилотника "Молния", но при этом несет увеличенную боевую нагрузку – до 9 килограммов взрывчатого вещества", – добавили в сообщении.
Благодаря успешным действиям военнослужащих 70-й мотострелковой дивизии подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, подчеркнули в пресс-службе Южного военного округа.
В четверг стало известно, что специалисты предприятия "Калашников" разработали уникальные 5,45 мм многопульные автоматные патроны для эффективной борьбы с дронами в зоне СВО. Успешные испытания показали эффективность их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели.
