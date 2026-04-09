Дрон-камикадзе атаковал машину в Брянской области - ранена женщина - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Дрон-камикадзе атаковал машину в Брянской области - ранена женщина
Дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Женщина госпитализирована. Автомобиль поврежден. На месте работают оперативные службы.Как сообщалось, в Краснодарском крае в ходе атаки ВСУ погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской областиБеспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе При эвакуации детей из школы в Запорожской области погиб замглавы округа
В Брянской области в результате атаки дрона ВСУ ранена женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали дронами–камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранена мирная жительница", - написал Богомаз в канале в Max.

Женщина госпитализирована. Автомобиль поврежден. На месте работают оперативные службы.
Как сообщалось, в Краснодарском крае в ходе атаки ВСУ погиб мужчина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской области
Беспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе
При эвакуации детей из школы в Запорожской области погиб замглавы округа
 
09:21В Сочи ребенок упал с седьмого этажа недостроя
09:12Трамп угрожает "небывалыми ударами" при срыве соглашения с Ираном
09:03Крымский мост сейчас: обстановка на утро четверга
08:53Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обмана
08:39Авария обесточила Запорожскую область
08:31Несломленный дух: как обороняли Севастополь в годы Крымской войны
08:15В Севастополе подросток на мопеде без прав пытался уйти от полиции
07:58Так говорил Степаныч: самые яркие изречения Виктора Черномырдина
07:44Эвелина Бледанс нашла новых друзей в Крыму
07:27Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России
07:21Херсонская область обесточена
07:16Трамп больше не рассчитывает на помощь НАТО
07:09Дрон-камикадзе атаковал машину в Брянской области - ранена женщина
06:45Когда в Крыму наладят раздельный сбор мусора
06:28Чистый четверг – история и традиции праздника
06:08Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апреле
05:58Мужчина погиб в ходе атаки ВСУ на Кубань
00:01Мороз с порывистым ветром и дожди со снегом: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 апреля
23:16Украинские беспилотники ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Лента новостейМолния