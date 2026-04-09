Дмитрий Киселев назвал российскую экономику героической
Дмитрий Киселев назвал российскую экономику героической
Киселев: российская экономика демонстрирует устойчивость и развитие

16:27 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал российскую экономику героической, отметив ее устойчивость к внешним вызовам, пишет РИА Новости.

"Экономика России – это героическая экономика. Пандемия, COVID, специальная военная операция, война, если по-простому - эти десятки тысяч санкций, эти американские горки, перемены в плюс нефть, в минус нефть, неожиданности - и тем не менее, российская экономика устойчива", - сказал Киселев в ходе церемонии награждения победителей XXXII Всероссийского конкурса журналистов.

Он отметил, что значительную роль в этом играет бизнес, без которого невозможно долгосрочное развитие экономики.
Церемония награждения проходит в рамках XVII Всероссийского форума деловых СМИ. Организаторами форума выступают медиагруппа "Россия сегодня", Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.
Ранее Дмитрий Киселев заявил, что Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется к катастрофе.
