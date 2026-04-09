Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас
© AP Photo Virginia Mayo
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Профессиональный уровень чиновников в Европе безнадежно деградировал. Главу дипломатии ЕС Каю Каллас, например, в Крыму не назначили бы и руководителем администрации города или района. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил спикер парламента республики Владимир Константинов, комментируя недавний инцидент с литовским чиновником.
Ранее замминистра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас не смог ответить на вопрос журналистов о принадлежности Крыма. В одном из интервью чиновник заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров. Глава минздрава Литвы Мария Якубаускене на фоне разгоревшегося скандала заявила, что отправит своего заместителя работать на Украину.
"Эта смешная история говорит о низком уровне чиновников там. Возьмите ту же Каю Каллас, ее уровень подготовки и знаний. В Крыму Сергей Валерьевич (Аксенов, глава республики – ред.) ее даже главой администрации не поставил бы. А мы бы ее и на председателя (местного – ред.) совета не рекомендовали, с ее уровнем интеллекта и образования", - сказал Константинов.
По мнению председателя Госсовета республики, многие чиновники в Европе не смогли бы и сходу найти Крым на карте, если бы их об этом попросили.
"Там происходит выгорание чиновничьего класса. Туда приходят русофобы с уровнем образования, соответствующим трем классам нашей школы", - добавил политик.
Ранее Кая Каллас неоднократно заявляла, что Россия "за последние сто лет напала на 19 стран", причем на некоторые из них - "три или четыре раза". Помощник президента РФ Владимир Мединский высмеял это заявление и предложил главе евродипломатии провести для нее персональный исторический ликбез.
