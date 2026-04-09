Рейтинг@Mail.ru
Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/dazhe-glavoy-rayona-ne-naznachili-by-v-krymu-zhestko-vyskazalis-o-kallas-1155069615.html
Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас
Профессиональный уровень чиновников в Европе безнадежно деградировал. Главу дипломатии ЕС Каю Каллас, например, в Крыму не назначили бы и руководителем... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T18:29
крым
владимир константинов
кая каллас
европейский союз (ес)
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151673856_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_3968f4427ea05438e352f71bf197a778.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151673856_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_66cd6081f211ab608507698efcd5b925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Уровень знаний Каллас не позволил бы ей работать и главой района в Крыму – Константинов

18:29 09.04.2026
 
© AP Photo Virginia MayoГлава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© AP Photo Virginia Mayo
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Профессиональный уровень чиновников в Европе безнадежно деградировал. Главу дипломатии ЕС Каю Каллас, например, в Крыму не назначили бы и руководителем администрации города или района. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил спикер парламента республики Владимир Константинов, комментируя недавний инцидент с литовским чиновником.
Ранее замминистра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас не смог ответить на вопрос журналистов о принадлежности Крыма. В одном из интервью чиновник заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров. Глава минздрава Литвы Мария Якубаускене на фоне разгоревшегося скандала заявила, что отправит своего заместителя работать на Украину.
"Эта смешная история говорит о низком уровне чиновников там. Возьмите ту же Каю Каллас, ее уровень подготовки и знаний. В Крыму Сергей Валерьевич (Аксенов, глава республики – ред.) ее даже главой администрации не поставил бы. А мы бы ее и на председателя (местного – ред.) совета не рекомендовали, с ее уровнем интеллекта и образования", - сказал Константинов.
По мнению председателя Госсовета республики, многие чиновники в Европе не смогли бы и сходу найти Крым на карте, если бы их об этом попросили.
"Там происходит выгорание чиновничьего класса. Туда приходят русофобы с уровнем образования, соответствующим трем классам нашей школы", - добавил политик.
Ранее Кая Каллас неоднократно заявляла, что Россия "за последние сто лет напала на 19 стран", причем на некоторые из них - "три или четыре раза". Помощник президента РФ Владимир Мединский высмеял это заявление и предложил главе евродипломатии провести для нее персональный исторический ликбез.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
