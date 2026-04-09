Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас

Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас

Профессиональный уровень чиновников в Европе безнадежно деградировал. Главу дипломатии ЕС Каю Каллас, например, в Крыму не назначили бы и руководителем... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T18:29

2026-04-09T18:29

2026-04-09T18:29

крым

владимир константинов

кая каллас

европейский союз (ес)

политика

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Профессиональный уровень чиновников в Европе безнадежно деградировал. Главу дипломатии ЕС Каю Каллас, например, в Крыму не назначили бы и руководителем администрации города или района. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил спикер парламента республики Владимир Константинов, комментируя недавний инцидент с литовским чиновником.Ранее замминистра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас не смог ответить на вопрос журналистов о принадлежности Крыма. В одном из интервью чиновник заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров. Глава минздрава Литвы Мария Якубаускене на фоне разгоревшегося скандала заявила, что отправит своего заместителя работать на Украину.По мнению председателя Госсовета республики, многие чиновники в Европе не смогли бы и сходу найти Крым на карте, если бы их об этом попросили.Ранее Кая Каллас неоднократно заявляла, что Россия "за последние сто лет напала на 19 стран", причем на некоторые из них - "три или четыре раза". Помощник президента РФ Владимир Мединский высмеял это заявление и предложил главе евродипломатии провести для нее персональный исторический ликбез.

крым

крым, владимир константинов, кая каллас, европейский союз (ес), политика, новости