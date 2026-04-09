Чистый четверг – история и традиции праздника

2026-04-09T06:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Чистый четверг – особый день Страстной недели перед Пасхой, когда православные христиане вспоминают совершение Иисусом Христом Тайной Вечери. РИА Новости Крым подготовило краткую инфографику об истории и традициях этого праздника.В церковном календаре этот день, как и остальные дни Страстной седмицы, именуется Великим. В православной традиции этот день христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. Кроме того, на службе в храмах совершается чин омовения ног.Согласно Евангелию, перед Тайной вечерей Иисус вместе со своими учениками должны были по иудейскому обычаю омыть себя, прежде чем сесть за трапезный стол. Эта обязанность зачастую возлагалась на слуг. Однако в случае с апостолами в этой роли выступил сам Христос.Христос проявил высшее смирение. И, кроме того, показал верующим пример, которому должно следовать каждому христианину. Известно, что уже в IV столетии верующие собирались в этот день на таинство причастия. Тогда же стали совершать особые службы.Одна из главных народных традиций Чистого четверга – обязательно помыться в бане. Так в старину на Руси готовились к встрече Пасхи.Кроме того, крестьяне старались умыться колодезной водой до восхода солнца. Считалось, что такая вода обладает целебными свойствами именно в это время.Также в этот день на Руси заканчивали красить яйца и печь куличи. Поэтому, вопреки распространенному мнению, печь куличи и красить яйца нужно не в Чистый четверг, а раньше. А этот день лучше всего посвятить молитве – в храме или дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода в Крыму будет на ПасхуПочему перед Пасхой в Крыму подорожали яйцаВ магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи

