Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на выдачу кредитов
Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на оформление новых кредитов и займов через портал Госуслуги. Об этом в ходе встречи с президентом России...
2026-04-09T21:26
Самозапрет на выдачу кредитов установили 26 миллионов граждан России – вице-премьер
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на оформление новых кредитов и займов через портал Госуслуги. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
"С марта 2025 года 26 млн человек ввели такой самозапрет (на кредиты и займы – ред.)", - сказал Григоренко.
Он также отметил, что по нажатию одной кнопки на госуслугах можно установить запрет на использование мессенджеров в качестве звонков для банков и операторов связи, поскольку мошеннические действия в основном начинаются с мессенджеров.
Также при противодействии мошенникам активно используется биометрия, добавил вице-премьер.
"Это добровольная мера, при получении микрозаймов, оформлении паролей и так далее, потому что мошенническим путем могут пароли получать, документы, а с лицом на самом деле все достаточно сложно – в том плане, что его невозможно украсть и подделать. Поэтому это тоже очень эффективная мера", - доложил Григоренко главе государства.
Зампредседателя правительства добавил, что после вступления в силу первого законодательного пакета мер по борьбе с мошенниками количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий снизилось в 2025 году на 12%.
"Размер ущерба тоже снижается, это впервые. Динамику мы переломили, она пошла вниз", - подчеркнул он.
