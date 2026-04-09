Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на выдачу кредитов

https://crimea.ria.ru/20260409/bolee-26-millionov-rossiyan-ustanovili-samozapret-na-vydachu-kreditov-1155074394.html

Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на оформление новых кредитов и займов через портал Госуслуги. Об этом в ходе встречи с президентом России... РИА Новости Крым, 09.04.2026

россия

кредит

самозапрет на кредиты

общество

новости

владимир путин (политик)

мошенничество

госуслуги

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ea366252b68000e0793c0b8baf13c64.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на оформление новых кредитов и займов через портал Госуслуги. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.Он также отметил, что по нажатию одной кнопки на госуслугах можно установить запрет на использование мессенджеров в качестве звонков для банков и операторов связи, поскольку мошеннические действия в основном начинаются с мессенджеров.Также при противодействии мошенникам активно используется биометрия, добавил вице-премьер.Зампредседателя правительства добавил, что после вступления в силу первого законодательного пакета мер по борьбе с мошенниками количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий снизилось в 2025 году на 12%.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

