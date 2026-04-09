Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" - РИА Новости Крым, 09.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты боевого применения БПЛА в разведке и огневом поражении противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ по результатам докладов министру обороны Андрею Белоусову офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки войск "Центр".Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе российского военного ведомства о ходе наступательных действий войск и характере действий противника."В завершение работы Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации", – добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуОператоры беспилотных войск "Южной" группировки вскрыли 4 пункта ВСУЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА

