Авария обесточила Запорожскую область - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Авария обесточила Запорожскую область
Значительная часть Запорожской области обесточена из-за аварии, сообщает утром в четверг губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 09.04.2026
Аварийные отключения электричества затронули часть Запорожской области – Балицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Значительная часть Запорожской области обесточена из-за аварии, сообщает утром в четверг губернатор региона Евгений Балицкий.
"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Сейчас энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Херсонская область утром в четверг также осталась без света, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, энергетики и аварийные службы работают на месте и делают всевозможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.
