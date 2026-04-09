"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана. Школьники приедут на отдых в Крым уже в апреле. Об этом сообщил директор центра Константин Федоренко.
"Артек" примет в четвертую и пятую смену детей из Дагестана. Ребята будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купаться в крытом бассейне, заниматься спортом и проводить отрядные вечера со своими новыми друзьями и вожатыми", - цитирует Федоренко РИА Новости.
Он уточнил, что четвертая и пятая смены пройдут в апреле и мае, основная группа ребят прибудет в Крым именно в последний весенний месяц.
Наводнение в Дагестане
В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.
В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
По данным главы МЧС России Александра Куренкова, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.
