"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана - РИА Новости Крым, 09.04.2026
"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана
"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана - РИА Новости Крым, 09.04.2026
"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана
Международный детский центр "Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана. Школьники приедут на отдых в Крым уже в апреле. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T14:34
2026-04-09T14:34
мдц "артек"
константин федоренко
дети
дагестан
наводнение в дагестане в апреле 2026 года
детский отдых
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана. Школьники приедут на отдых в Крым уже в апреле. Об этом сообщил директор центра Константин Федоренко.Он уточнил, что четвертая и пятая смены пройдут в апреле и мае, основная группа ребят прибудет в Крым именно в последний весенний месяц.Наводнение в ДагестанеВ конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС. По данным главы МЧС России Александра Куренкова, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 200 человек спасли при наводнении в ДагестанеСовещание с Путиным по ситуации с паводками в Дагестане – главноеПутин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
дагестан
мдц "артек", константин федоренко, дети, дагестан, наводнение в дагестане в апреле 2026 года, детский отдых, новости крыма, общество
"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана

В "Артек" весной на отдых приедут школьники из пострадавших от паводков районов Дагестана

14:34 09.04.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана. Школьники приедут на отдых в Крым уже в апреле. Об этом сообщил директор центра Константин Федоренко.

"Артек" примет в четвертую и пятую смену детей из Дагестана. Ребята будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купаться в крытом бассейне, заниматься спортом и проводить отрядные вечера со своими новыми друзьями и вожатыми", - цитирует Федоренко РИА Новости.

Он уточнил, что четвертая и пятая смены пройдут в апреле и мае, основная группа ребят прибудет в Крым именно в последний весенний месяц.

Наводнение в Дагестане

В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.
В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
По данным главы МЧС России Александра Куренкова, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.
МДЦ "Артек"Константин ФедоренкодетиДагестанНаводнение в Дагестане в апреле 2026 годаДетский отдыхНовости КрымаОбщество
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
