"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана

"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана - РИА Новости Крым, 09.04.2026

"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана

"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана

2026-04-09T14:34

2026-04-09T14:34

2026-04-09T14:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана. Школьники приедут на отдых в Крым уже в апреле. Об этом сообщил директор центра Константин Федоренко.Он уточнил, что четвертая и пятая смены пройдут в апреле и мае, основная группа ребят прибудет в Крым именно в последний весенний месяц.Наводнение в ДагестанеВ конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС. По данным главы МЧС России Александра Куренкова, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 200 человек спасли при наводнении в ДагестанеСовещание с Путиным по ситуации с паводками в Дагестане – главноеПутин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане

дагестан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", константин федоренко, дети, дагестан, наводнение в дагестане в апреле 2026 года, детский отдых, новости крыма, общество