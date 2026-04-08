Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино
Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино
В Севастополе к двум годам лишения свободы приговорили организаторов подпольных онлайн-казино. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T20:23
2026-04-08T20:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе к двум годам лишения свободы приговорили организаторов подпольных онлайн-казино. Об этом сообщили в прокуратуре города.С февраля по декабрь 2024 года мужчины арендовали офисное помещение на улице Сельской в Севастополе. Игорное заведение функционировало под видом курсов по трейдингу криптовалют и инвестициям. В действительности злоумышленники предоставляли клиентам возможность участвовать в виртуальных азартных играх. В общей сложности мужчины заработали более 2,6 млн рублей. В подпольном онлайн-казино изъяли мобильные телефоны, оборудование для видеонаблюдения, 18 системных блоков и мониторов.Ранее в столице Крыма также раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, казино, суд, приговор
Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино

В Севастополе организаторы подпольных онлайн-казино осуждены на два года

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе к двум годам лишения свободы приговорили организаторов подпольных онлайн-казино. Об этом сообщили в прокуратуре города.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет. Они признаны виновными по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети "Интернет", – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
С февраля по декабрь 2024 года мужчины арендовали офисное помещение на улице Сельской в Севастополе. Игорное заведение функционировало под видом курсов по трейдингу криптовалют и инвестициям. В действительности злоумышленники предоставляли клиентам возможность участвовать в виртуальных азартных играх. В общей сложности мужчины заработали более 2,6 млн рублей. В подпольном онлайн-казино изъяли мобильные телефоны, оборудование для видеонаблюдения, 18 системных блоков и мониторов.
"Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Также суд конфисковал у осужденных преступный доход в размере свыше 2,6 млн рублей в полном объеме", – добавили в прокуратуре.
Ранее в столице Крыма также раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.
20:47По пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов
20:23Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино
19:57На побережье Каспийского моря произошло пять землетрясений за сутки
19:39Строительство новой теплосистемы Киева займет 20-30 лет – эксперт
19:10Актриса Эвелина Бледанс высоко оценила работу Крымского детского хосписа
18:48С 1 июня россияне могут подавать заявки на получение семейной выплаты
18:28В пятницу на Южном берегу Крыма ограничат движение и будут досматривать машины
18:07Обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину
17:51В Сочи туристка упала в водопад и погибла
17:40Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
17:29Полцентнера "синтетики": под Ростовом накрыли нарколабораторию
17:18В Севастополе 13 апреля будет выходным днем
17:10Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия
16:51В Домодедово пылает торговый центр – что известно
16:29В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
16:04Авария обесточила часть Бахчисарайского района
15:48Открытие первого мая: как изменился Детский парк в Симферополе
15:34ПВО сбила летевшие на Крым беспилотники
15:17В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано
15:08ВТБ начал голосование по выбору имени котенка дальневосточного леопарда
Лента новостейМолния