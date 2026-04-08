Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино

В Севастополе организаторы подпольных онлайн-казино осуждены на два года
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе к двум годам лишения свободы приговорили организаторов подпольных онлайн-казино. Об этом сообщили в прокуратуре города.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет. Они признаны виновными по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети "Интернет", – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
С февраля по декабрь 2024 года мужчины арендовали офисное помещение на улице Сельской в Севастополе. Игорное заведение функционировало под видом курсов по трейдингу криптовалют и инвестициям. В действительности злоумышленники предоставляли клиентам возможность участвовать в виртуальных азартных играх. В общей сложности мужчины заработали более 2,6 млн рублей. В подпольном онлайн-казино изъяли мобильные телефоны, оборудование для видеонаблюдения, 18 системных блоков и мониторов.
"Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Также суд конфисковал у осужденных преступный доход в размере свыше 2,6 млн рублей в полном объеме", – добавили в прокуратуре.
Ранее в столице Крыма также раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.