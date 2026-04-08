Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино

Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино - РИА Новости Крым, 08.04.2026

Жителей Севастополя осудили за организацию онлайн-казино

В Севастополе к двум годам лишения свободы приговорили организаторов подпольных онлайн-казино. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T20:23

2026-04-08T20:23

2026-04-08T20:23

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

происшествия

казино

суд

приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе к двум годам лишения свободы приговорили организаторов подпольных онлайн-казино. Об этом сообщили в прокуратуре города.С февраля по декабрь 2024 года мужчины арендовали офисное помещение на улице Сельской в Севастополе. Игорное заведение функционировало под видом курсов по трейдингу криптовалют и инвестициям. В действительности злоумышленники предоставляли клиентам возможность участвовать в виртуальных азартных играх. В общей сложности мужчины заработали более 2,6 млн рублей. В подпольном онлайн-казино изъяли мобильные телефоны, оборудование для видеонаблюдения, 18 системных блоков и мониторов.Ранее в столице Крыма также раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, казино, суд, приговор