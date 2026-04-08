Запад передал Украине химическое оружие – ожидается провокация - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Запад передал Украине химическое оружие – ожидается провокация
Спецслужбы Запада и наемники завозят на Украину химические боеприпасы и токсины, это может свидетельствовать о подготовке Киевом масштабной провокации. Об этом... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T07:17
Запад передал Украине химическое оружие – ожидается провокация

Украина получила от Запада токсичные химикаты и может готовить провокацию – МИД

07:17 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Спецслужбы Запада и наемники завозят на Украину химические боеприпасы и токсины, это может свидетельствовать о подготовке Киевом масштабной провокации. Об этом заявил представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин в интервью "Известям".
"Токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран. Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО", – сказал дипломат.
По словам Тарабрина, на Украину поставляются крупные партии средств индивидуальной защиты, химические вещества и их прекурсоры, такие как BZ, CS, CR и другие. Речь идет о слезоточивых газах, которые вызывают утрату дееспособности, спутанность сознания, потерю ориентации и памяти на несколько суток.
Все передаваемые ОЗХО данные основаны на достоверных материалах и сведениях, полученных от Минобороны России, подчеркнул он.
Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами, сообщал ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ
Зеленский снова просит ядерное оружие: почему теперь и кто его даст
Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД
 
07:43В Крыму единое пособие для беременных выросло до 20 тысяч рублей
07:26Над Крымом и акваториями морей сбили беспилотники ВСУ
07:17Запад передал Украине химическое оружие – ожидается провокация
06:49Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны
06:30В Крыму спрос на посуточную аренду квартир вырос в полтора раза
06:08Иран и США согласились на двухнедельное перемирие - что известно
00:01Ливни со снегом и заморозки ожидаются в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 апреля
22:51Удар ВСУ по школе в Запорожской области и страшная угроза Трампа – главное
22:36Спектакль-номинант "Золотой маски" из Севастополя показали в Москве
22:07Медведев провел совещание по безопасности Черноморского побережья
21:54Мужа так и не вернул: "рунолог" обманул и пугал порчей жительницу Кубани
21:45Число погибших при ударе ВСУ по Запорожской области выросло до двух
21:33Россияне выбирают отдых в апартаментах Ялты – цены
21:19Зачем Вэнс "сбежал" в Венгрию на фоне угроз Трампа Ирану
21:08Спасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьев
20:49Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцам
20:37Рейд в Севастополе снова закрыли
20:27В России условия содержания в СИЗО хотят сделать более гуманными
20:1130 вспышек за двое суток – чего ждать после череды взрывов на Солнце
Лента новостейМолния