За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди - РИА Новости Крым, 08.04.2026
За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди
За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди - РИА Новости Крым, 08.04.2026
За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди
За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов. Атакам противника подверглись Васильевский,... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T12:22
2026-04-08T12:22
евгений балицкий
новости
запорожская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов. Атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, 10 человек госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Кроме того, в Васильевском муниципальном округе в результате атаки БПЛА повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, с последующим возгоранием. Также поврежден частный дом.Также губернатор отметил, что все пострадавшие от вчерашней атаки ВСУ на школу находятся в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь и поддержка.Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что пострадали пятеро детей и взрослый. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое. Также стало известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
евгений балицкий, новости, запорожская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди

Четыре человека погибли и десять ранены при обстрелах ВСУ в Запорожской области за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов. Атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, 10 человек госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В Каменско-Днепровском муниципальном округе БПЛА противника ударил по легковому автомобилю – погибли два человека. Также было атаковано частное домовладение — погиб мужчина. В Акимовском муниципальном округе, в районе пгт Акимовка также был атакован автомобиль. Пострадал мужчина", – написал Балицкий в МАХ.
Кроме того, в Васильевском муниципальном округе в результате атаки БПЛА повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, с последующим возгоранием. Также поврежден частный дом.
Также губернатор отметил, что все пострадавшие от вчерашней атаки ВСУ на школу находятся в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь и поддержка.
Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что пострадали пятеро детей и взрослый. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое. Также стало известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.
Евгений БалицкийНовостиЗапорожская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
13:55В российских школах появится новый предмет
13:48Как может измениться семейная ипотека в России
13:40Парк Гагарина в Симферополе – когда завершится реконструкция
13:29Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе
13:26ВТБ решает 70% клиентских вопросов за один день
13:21Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране
13:09В детских садах России введут аналог "Разговора о важном"
12:57На Украине разбиты порты и объекты энергетики
12:47У берегов Каспийского моря произошло сильное землетрясение
12:36Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусов
12:31Магнитная буря идет к Земле
12:22За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди
12:0717 ножевых: евпаториец получил 9 лет за пьяное убийство знакомого
11:45На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метров
11:33Евросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР
11:27Путин присвоил Рубальской звание Народной артистки
11:19ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя
11:09Мошенники создали фейковый канал мэра Феодосии в МАХ
11:04Россиянин пытался передать за рубеж запчасти для подлодки
10:55От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
Лента новостейМолния