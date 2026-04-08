За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди

2026-04-08T12:22

евгений балицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов. Атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, 10 человек госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Кроме того, в Васильевском муниципальном округе в результате атаки БПЛА повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, с последующим возгоранием. Также поврежден частный дом.Также губернатор отметил, что все пострадавшие от вчерашней атаки ВСУ на школу находятся в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь и поддержка.Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что пострадали пятеро детей и взрослый. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое. Также стало известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

