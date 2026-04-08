ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска - есть раненые

ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска - есть раненые - РИА Новости Крым, 08.04.2026

Прошедшей ночью в Луганске три человека получили ранения после массированной атаки ВСУ по городу. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР)... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T10:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Прошедшей ночью в Луганске три человека получили ранения после массированной атаки ВСУ по городу. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.По словам главы ЛНР, пострадавшие госпитализированы. Остальные жители поврежденных домов эвакуированы, в их числе ребенок. Сейчас спасатели устраняют последствия произошедшего.6 апреля Пасечник сообщил, что ВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – были ранены мирные жители. Также утром в понедельник сообщалось, что после ударов ВСУ по территории шахты "Белореченская" под землей остался 41 человек. Всех их позже эвакуировали.

атаки всу, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, обстрелы всу, новости