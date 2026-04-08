ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска - есть раненые
10:14 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Прошедшей ночью в Луганске три человека получили ранения после массированной атаки ВСУ по городу. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
"Сегодня ночью Луганск подвергся массированной атаке ВСУ. Вражеские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города. К сожалению, не обошлось без пострадавших, ранены три человека", - написал в МАХ Пасечник.
По словам главы ЛНР, пострадавшие госпитализированы. Остальные жители поврежденных домов эвакуированы, в их числе ребенок. Сейчас спасатели устраняют последствия произошедшего.
6 апреля Пасечник сообщил, что ВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – были ранены мирные жители. Также утром в понедельник сообщалось, что после ударов ВСУ по территории шахты "Белореченская" под землей остался 41 человек. Всех их позже эвакуировали.
