ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T11:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Так, по его информации, вблизи села Великие Копани Алешкинского муниципального округа из-за удара БПЛА по легковому автомобилю получил ранение мужчина 1961 года рождения. В селе Каиры при ударе беспилотника по жилому сектору ранен мужчина 1960 года рождения. Он получил множественные осколочные ранения и доставлен в Геническую ЦРБ.В Брилевке БПЛА атаковал частный дом, пострадал мужчина 1979 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ.Удары беспилотников также пришлись по частным жилым домам в Райском, Костогрызов и Чернянке. Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Песчановку, Пролетарку, Солонцы и Старую Збурьевку.

