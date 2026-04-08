ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя
ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 08.04.2026
ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T11:19
2026-04-08T11:19
2026-04-08T11:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Так, по его информации, вблизи села Великие Копани Алешкинского муниципального округа из-за удара БПЛА по легковому автомобилю получил ранение мужчина 1961 года рождения. В селе Каиры при ударе беспилотника по жилому сектору ранен мужчина 1960 года рождения. Он получил множественные осколочные ранения и доставлен в Геническую ЦРБ.В Брилевке БПЛА атаковал частный дом, пострадал мужчина 1979 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ.Удары беспилотников также пришлись по частным жилым домам в Райском, Костогрызов и Чернянке. Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Песчановку, Пролетарку, Солонцы и Старую Збурьевку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, новости сво, происшествия
ВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителя
В Херсонской области в результате атак ВСУ ранены четыре мирных жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Так, по его информации, вблизи села Великие Копани Алешкинского муниципального округа из-за удара БПЛА по легковому автомобилю получил ранение мужчина 1961 года рождения.
"С открытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Помимо этого, при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина 1968 года рождения", - написал Сальдо в своем канале в МАХ.
В селе Каиры при ударе беспилотника по жилому сектору ранен мужчина 1960 года рождения. Он получил множественные осколочные ранения и доставлен в Геническую ЦРБ.
В Брилевке БПЛА атаковал частный дом, пострадал мужчина 1979 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ.
Удары беспилотников также пришлись по частным жилым домам в Райском, Костогрызов и Чернянке. Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Песчановку, Пролетарку, Солонцы и Старую Збурьевку.
