https://crimea.ria.ru/20260408/v-yalte-podrostok-perevernul-elektrokar-s-turistami-sud-nakazhet-ottsa-1155028872.html
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
В Ялте за оказание небезопасных транспортных услуг перед судом предстанет местный житель. Мужчина приобрел электромобиль, а затем передал его сыну-подростку для РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T16:29
2026-04-08T16:29
2026-04-08T16:32
новости крыма
гурзуф
электротранспорт
происшествия
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
суд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155027273_0:114:1920:1194_1920x0_80_0_0_61d9dd4d5d44ef8b55e8449a699d4f54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Ялте за оказание небезопасных транспортных услуг перед судом предстанет местный житель. Мужчина приобрел электромобиль, а затем передал его сыну-подростку для перевозки пассажиров. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что 42-летний мужчина на территории Гурзуфа организовал платные перевозки отдыхающих на электромобиле по набережной. В качестве водителя он привлек своего 17-летнего сына, не имеющего водительского удостоверения.По информации региональной прокуратуры, в сентябре 2025 года подросток не справился с управлением гольф-кара – спускаясь вниз по склону, превысил скорость и наехал на опорную стену. В результате происшествия пострадали пять пассажиров и водитель. Троим из них, включая несовершеннолетнего, был причинен тяжкий вред здоровью.Ранее сообщалось, что 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Инцидент произошел в Ялте. Также в Белогорском районе Крыма полиция задержала выпившего подростка без прав на чужом авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гурзуф
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155027273_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1fbe32edbbf3378c1f8669df4d712d7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, гурзуф, электротранспорт, происшествия, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, суд
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами – отец ребенка пойдет под суд
16:29 08.04.2026 (обновлено: 16:32 08.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Ялте за оказание небезопасных транспортных услуг перед судом предстанет местный житель. Мужчина приобрел электромобиль, а затем передал его сыну-подростку для перевозки пассажиров. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
"Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ялты, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что 42-летний мужчина на территории Гурзуфа организовал платные перевозки отдыхающих на электромобиле по набережной. В качестве водителя он привлек своего 17-летнего сына, не имеющего водительского удостоверения.
По информации региональной прокуратуры, в сентябре 2025 года подросток не справился с управлением гольф-кара – спускаясь вниз по склону, превысил скорость и наехал на опорную стену. В результате происшествия пострадали пять пассажиров и водитель. Троим из них, включая несовершеннолетнего, был причинен тяжкий вред здоровью.
"С утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд", – отметили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось
, что 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Инцидент произошел в Ялте. Также в Белогорском районе Крыма полиция задержала
выпившего подростка без прав на чужом авто.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.