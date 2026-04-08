В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
В Ялте за оказание небезопасных транспортных услуг перед судом предстанет местный житель. Мужчина приобрел электромобиль, а затем передал его сыну-подростку для РИА Новости Крым, 08.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Ялте за оказание небезопасных транспортных услуг перед судом предстанет местный житель. Мужчина приобрел электромобиль, а затем передал его сыну-подростку для перевозки пассажиров. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что 42-летний мужчина на территории Гурзуфа организовал платные перевозки отдыхающих на электромобиле по набережной. В качестве водителя он привлек своего 17-летнего сына, не имеющего водительского удостоверения.По информации региональной прокуратуры, в сентябре 2025 года подросток не справился с управлением гольф-кара – спускаясь вниз по склону, превысил скорость и наехал на опорную стену. В результате происшествия пострадали пять пассажиров и водитель. Троим из них, включая несовершеннолетнего, был причинен тяжкий вред здоровью.Ранее сообщалось, что 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Инцидент произошел в Ялте. Также в Белогорском районе Крыма полиция задержала выпившего подростка без прав на чужом авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гурзуф
новости крыма, гурзуф, электротранспорт, происшествия, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, суд
В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца

В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами – отец ребенка пойдет под суд

16:29 08.04.2026 (обновлено: 16:32 08.04.2026)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюГольф-кар после ДТП, в котором пострадали 6 человек
Гольф-кар после ДТП, в котором пострадали 6 человек
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Ялте за оказание небезопасных транспортных услуг перед судом предстанет местный житель. Мужчина приобрел электромобиль, а затем передал его сыну-подростку для перевозки пассажиров. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
"Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ялты, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что 42-летний мужчина на территории Гурзуфа организовал платные перевозки отдыхающих на электромобиле по набережной. В качестве водителя он привлек своего 17-летнего сына, не имеющего водительского удостоверения.
По информации региональной прокуратуры, в сентябре 2025 года подросток не справился с управлением гольф-кара – спускаясь вниз по склону, превысил скорость и наехал на опорную стену. В результате происшествия пострадали пять пассажиров и водитель. Троим из них, включая несовершеннолетнего, был причинен тяжкий вред здоровью.
"С утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд", – отметили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Инцидент произошел в Ялте. Также в Белогорском районе Крыма полиция задержала выпившего подростка без прав на чужом авто.
