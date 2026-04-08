В Сочи туристка упала в водопад и погибла
В Сочи 24-летняя девушка во время группового турпохода упала в водопад и погибла. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, уголовное дело... РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Сочи гид без лицензии ответит за гибель упавшей в водопад туристки
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Сочи 24-летняя девушка во время группового турпохода упала в водопад и погибла. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, уголовное дело открыто в отношении организатора похода.
ЧП произошло вечером 4 апреля. 46-летняя жительница Сочи без лицензии и сертифицированного спелеологического оборудования повела группу туристов по пешему маршруту в пещеру "Пасть Дракона" в Адлерском районе.
"Во время экскурсии 24-летняя девушка упала в водопад, в результате чего скончалась. В ходе допроса подозреваемая признала вину", - констатировали в СК.
Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть девушки. Следствие продолжается, назначены необходимые экспертизы.
