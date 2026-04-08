В Сочи туристка упала в водопад и погибла

В Сочи 24-летняя девушка во время группового турпохода упала в водопад и погибла. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, уголовное дело...

2026-04-08T17:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Сочи 24-летняя девушка во время группового турпохода упала в водопад и погибла. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, уголовное дело открыто в отношении организатора похода.ЧП произошло вечером 4 апреля. 46-летняя жительница Сочи без лицензии и сертифицированного спелеологического оборудования повела группу туристов по пешему маршруту в пещеру "Пасть Дракона" в Адлерском районе.Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть девушки. Следствие продолжается, назначены необходимые экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

