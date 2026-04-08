В Сочи туристка упала в водопад и погибла

В Сочи гид без лицензии ответит за гибель упавшей в водопад туристки

17:51 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Сочи 24-летняя девушка во время группового турпохода упала в водопад и погибла. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, уголовное дело открыто в отношении организатора похода.
ЧП произошло вечером 4 апреля. 46-летняя жительница Сочи без лицензии и сертифицированного спелеологического оборудования повела группу туристов по пешему маршруту в пещеру "Пасть Дракона" в Адлерском районе.
"Во время экскурсии 24-летняя девушка упала в водопад, в результате чего скончалась. В ходе допроса подозреваемая признала вину", - констатировали в СК.
Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть девушки. Следствие продолжается, назначены необходимые экспертизы.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
18:28В пятницу на Южном берегу Крыма ограничат движение и будут досматривать машины
18:07Обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину
17:51В Сочи туристка упала в водопад и погибла
17:40Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
17:29Полцентнера "синтетики": под Ростовом накрыли нарколабораторию
17:18В Севастополе 13 апреля будет выходным днем
17:10Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия
16:51В Домодедово пылает торговый центр – что известно
16:29В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
16:04Авария обесточила часть Бахчисарайского района
15:48Открытие первого мая: как изменился Детский парк в Симферополе
15:34ПВО сбила летевшие на Крым беспилотники
15:17В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано
15:08ВТБ начал голосование по выбору имени котенка дальневосточного леопарда
14:52Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
14:34Прекращение огня на Украине: Зеленский обратился к России
14:16Новости СВО: российские бойцы бьют американскую технику в зоне спецоперации
14:02Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность
14:00В Белогорском районе обесточены четыре населенных пункта
13:55В российских школах появится новый предмет
Лента новостейМолния