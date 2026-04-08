В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. С 13 апреля конечную остановку ряда пригородных маршрутов в Симферополе перенесут с "Медуниверситета" на железнодорожный вокзал. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".
"С 13 апреля конечная остановка пригородных маршрутов №291 -23 "Симферополь – Журавлевка", №439-23 "Симферополь – Сумское", №456-23 "Симферополь – Шафранное", №459-23 "Симферополь – Школьное" и №484-23 "Симферополь - Колодезное" будет перенесена с остановочного пункта "Медуниверситет" на остановочный пункт "Железнодорожный вокзал (Пригородная)" (напротив памятника В.И. Ленина)", - рассказали в "Крымтроллейбус".
На госпредприятии отметили, что остановки переносят с целью оптимизации движения общественного транспорта в загруженных частях города, повышения пропускной способности выделенной полосы на бульваре Ленина и удобства пассажиров.
Ранее сообщалось, что 30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Также в планах на 2026-2028 годы в рамках Соглашения между правительством Москвы и Совмином РК предусмотрена закупка автобусов большого и среднего класса.
