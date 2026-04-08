В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов
В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов
С 13 апреля конечную остановку ряда пригородных маршрутов в Симферополе перенесут с "Медуниверситета" на железнодорожный вокзал. Об этом сообщили на предприятии РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T10:46
2026-04-08T10:46
крымтроллейбус
крым
симферополь
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. С 13 апреля конечную остановку ряда пригородных маршрутов в Симферополе перенесут с "Медуниверситета" на железнодорожный вокзал. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".На госпредприятии отметили, что остановки переносят с целью оптимизации движения общественного транспорта в загруженных частях города, повышения пропускной способности выделенной полосы на бульваре Ленина и удобства пассажиров.Ранее сообщалось, что 30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Также в планах на 2026-2028 годы в рамках Соглашения между правительством Москвы и Совмином РК предусмотрена закупка автобусов большого и среднего класса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышуВ Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летомЧаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс
крым
симферополь
РИА Новости Крым
крымтроллейбус, крым, симферополь, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов

В "Крымтроллейбус" предупредили о переносе остановки пригородных маршрутов в Симферополе

10:46 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. С 13 апреля конечную остановку ряда пригородных маршрутов в Симферополе перенесут с "Медуниверситета" на железнодорожный вокзал. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".
"С 13 апреля конечная остановка пригородных маршрутов №291 -23 "Симферополь – Журавлевка", №439-23 "Симферополь – Сумское", №456-23 "Симферополь – Шафранное", №459-23 "Симферополь – Школьное" и №484-23 "Симферополь - Колодезное" будет перенесена с остановочного пункта "Медуниверситет" на остановочный пункт "Железнодорожный вокзал (Пригородная)" (напротив памятника В.И. Ленина)", - рассказали в "Крымтроллейбус".
На госпредприятии отметили, что остановки переносят с целью оптимизации движения общественного транспорта в загруженных частях города, повышения пропускной способности выделенной полосы на бульваре Ленина и удобства пассажиров.
Ранее сообщалось, что 30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Также в планах на 2026-2028 годы в рамках Соглашения между правительством Москвы и Совмином РК предусмотрена закупка автобусов большого и среднего класса.
