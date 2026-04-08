Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260408/v-sevastopole-13-aprelya-budet-vykhodnym-dnem-1155030400.html
В Севастополе 13 апреля будет выходным днем
В Севастополе понедельник, 13 апреля, объявлен выходным днем по случаю Пасхи. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
2026-04-08T17:18
2026-04-08T17:20
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе понедельник, 13 апреля, объявлен выходным днем по случаю Пасхи. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.Как сообщалось, указом главы Крыма Сергея Аксенова объявлен нерабочим праздничным днем 13 апреля 2026 года – в связи с празднованием Святой Пасхи. Таким образом, и в Крыму, и в Севастополе в ближайшие выходные жители будут отдыхать три дня
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_89ca74e19bdcbdb98228442327b4c4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, выходной в крыму, михаил развожаев, пасха, праздники и памятные даты
В Севастополе 13 апреля будет выходным днем

В Севастополе 13 апреля объявлен выходным днем по случаю Пасхи

17:18 08.04.2026 (обновлено: 17:20 08.04.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе понедельник, 13 апреля, объявлен выходным днем по случаю Пасхи. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Уже совсем скоро мы отметим великий праздник Пасхи. Вижу ваши вопросы и просьбы по поводу понедельника, 13 апреля. Принял решение — сделать этот день нерабочим праздничным", - сообщил он в своих соцсетях.
Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.

"В детских садах будут работать дежурные группы. График работы медицинских учреждений будет опубликован на сайте департамента здравоохранения и в аккаунтах депздрава", - добавил Развожаев.

Как сообщалось, указом главы Крыма Сергея Аксенова объявлен нерабочим праздничным днем 13 апреля 2026 года – в связи с празднованием Святой Пасхи. Таким образом, и в Крыму, и в Севастополе в ближайшие выходные жители будут отдыхать три дня
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
