В селе Дачное под Судаком появился газ - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В селе Дачное под Судаком появился газ
В селе Дачное под Судаком появился газ - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В селе Дачное под Судаком появился газ
В селе Дачное муниципального округа Судак ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения общей протяженностью 22 километра. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T09:30
2026-04-08T09:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В селе Дачное муниципального округа Судак ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения общей протяженностью 22 километра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Объект начали строить год назад. Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет 195 млн рублей.По данным минтопэнерго республики, на сегодняшний день в селе, где проживают около трех тысяч человек, уже уложены уличные сети газораспределения и установлены газопроводы-вводы до границ земельных участков для газификации домов без привлечения средств населения."В настоящее время ведется работа по заключению договоров на технологическое присоединение и выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей. На технологическое присоединение подано 327 заявок. Из них выдано 289 технических условий и заключено 279 договоров.На сегодняшний день в Республике Крым из 1019 населенных пунктов остаются не газифицированными 456. В Судаке средний уровень газификации населения составляет 53,6%. В муниципальный округ входит 16 населенных пунктов, девять из них газифицированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат 53 млн рублей на подключение домов льготников к газу Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливо
судак, газификация крыма, сергей аксенов, газ, крым, новости крыма
В селе Дачное под Судаком появился газ

В селе Дачное под Судаком запустили в работу сети газоснабжения

09:30 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В селе Дачное муниципального округа Судак ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения общей протяженностью 22 километра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В селе Дачного муниципального округа Судак вводятся в эксплуатацию распределительные газопроводы… Были построены газопроводы низкого и высокого давления общей протяженностью более 22,6 км", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Объект начали строить год назад. Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет 195 млн рублей.
По данным минтопэнерго республики, на сегодняшний день в селе, где проживают около трех тысяч человек, уже уложены уличные сети газораспределения и установлены газопроводы-вводы до границ земельных участков для газификации домов без привлечения средств населения.
"В настоящее время ведется работа по заключению договоров на технологическое присоединение и выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей. На технологическое присоединение подано 327 заявок. Из них выдано 289 технических условий и заключено 279 договоров.
На сегодняшний день в Республике Крым из 1019 населенных пунктов остаются не газифицированными 456. В Судаке средний уровень газификации населения составляет 53,6%. В муниципальный округ входит 16 населенных пунктов, девять из них газифицированы.
СудакГазификация КрымаСергей АксеновГазКрымНовости Крыма
 
