В селе Дачное под Судаком появился газ

В селе Дачное муниципального округа Судак ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения общей протяженностью 22 километра. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T09:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В селе Дачное муниципального округа Судак ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения общей протяженностью 22 километра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Объект начали строить год назад. Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет 195 млн рублей.По данным минтопэнерго республики, на сегодняшний день в селе, где проживают около трех тысяч человек, уже уложены уличные сети газораспределения и установлены газопроводы-вводы до границ земельных участков для газификации домов без привлечения средств населения."В настоящее время ведется работа по заключению договоров на технологическое присоединение и выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей. На технологическое присоединение подано 327 заявок. Из них выдано 289 технических условий и заключено 279 договоров.На сегодняшний день в Республике Крым из 1019 населенных пунктов остаются не газифицированными 456. В Судаке средний уровень газификации населения составляет 53,6%. В муниципальный округ входит 16 населенных пунктов, девять из них газифицированы.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

