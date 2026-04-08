В российских школах появится новый предмет

Новый предмет "Духовно-нравственная культура России" начнут преподавать в российских школах с января 2027 года.

2026-04-08T13:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Новый предмет "Духовно-нравственная культура России" начнут преподавать в российских школах с января 2027 года. Об этом сообщила замглавы министерства просвещения России Ольга Колударова на открытии окружного совещания профильного министерства в Уральском федеральном округе.По словам замминистра, уроки, в рамках которых пятиклассники будут осваивать новый предмет, будут проводится каждую неделю, на них отведено 17 часов школьной программы. Она добавила, что 6 и 7 классы начнут изучать предмет с 1 сентября 2027 года.С 1 сентября во всех детских садах России вводят аналог "Разговора о важном" – "Добрые игры", информировала ранее в среду замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаКрымские педагоги пишут учебник для школ по истории родного краяКак в Крыму подать документы в первый класс

