В пятницу на Южном берегу Крыма ограничат движение и будут досматривать машины
2026-04-08T18:28
https://crimea.ria.ru/20260316/kak-boytsy-bars-krym-obespechivayut-bezopasnost-regiona-1154305876.html
18:28 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма в пятницу, 10 апреля, пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщила мэр города Алушта Галина Огнёва.
"Администрация города Алушты доводит до сведения, что 10 апреля 2026 года на территории населенного пункта Солнечногорское будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия", – написала мэр Алушты в своем канале в Мах.
И предупредила, что в рамках учений на автомобильной дороге межмуниципального значения Алушта – Судак – Феодосия ограничат движение и будут досматривать автомобили.
Администрация города Алушты обращается к населению с просьбой соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
Учения Барс-Крым на ЮБК - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
16 марта, 15:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона
 
18:28В пятницу на Южном берегу Крыма ограничат движение и будут досматривать машины
18:07Обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину
17:51В Сочи туристка упала в водопад и погибла
17:40Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
17:29Полцентнера "синтетики": под Ростовом накрыли нарколабораторию
17:18В Севастополе 13 апреля будет выходным днем
17:10Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия
16:51В Домодедово пылает торговый центр – что известно
16:29В Ялте подросток перевернул электрокар с туристами: суд накажет отца
16:04Авария обесточила часть Бахчисарайского района
15:48Открытие первого мая: как изменился Детский парк в Симферополе
15:34ПВО сбила летевшие на Крым беспилотники
15:17В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано
15:08ВТБ начал голосование по выбору имени котенка дальневосточного леопарда
14:52Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
14:34Прекращение огня на Украине: Зеленский обратился к России
14:16Новости СВО: российские бойцы бьют американскую технику в зоне спецоперации
14:02Главный инженер-инспектор Крыма Игнатенко покидает свою должность
14:00В Белогорском районе обесточены четыре населенных пункта
13:55В российских школах появится новый предмет
Лента новостейМолния