https://crimea.ria.ru/20260408/v-krymu-tyanut-energoseti-k-uchastkam-boytsov-svo--chto-sdelano-1155024446.html
В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано
В Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии завершены работы по электрификации участков бойцов спецоперации и их семей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T15:22
новости крыма
симферопольский район
сакский район
феодосия
бахчисарайский район
участники сво
гуп рк "крымэнерго"
ленинский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155024695_0:55:1797:1066_1920x0_80_0_0_b0444d06a3293ac76e021e39686a412f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155024695_151:0:1646:1121_1920x0_80_0_0_3b29205020c2eec13532983cca604311.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В двух районах Крыма и Феодосии завершена электрификация участков бойцов СВО
15:17 08.04.2026 (обновлено: 15:22 08.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии завершены работы по электрификации участков бойцов спецоперации и их семей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"На сегодняшний день работы по подключению к электросети завершены в Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии. В Бахчисарайском районе готовность составляет более 60%", – сказано в сообщении.
В рамках проекта выполнено строительство 81 километра кабельно-воздушных линий электропередачи, монтаж 32 трансформаторных подстанций общей мощностью 13 МВА и двух подстанций общей мощностью 5,6 МВА. Также произведена частичная реконструкция подстанции в Николаевке и Вилино.
"До конца текущего года планируется завершить строительно-монтажные работы в Ленинском и Бахчисарайском районах: проложить 95 километров кабельно-воздушных линий 10-0,4 кВ, установить 27 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 9,73 МВА", – проинформировали в компании.
Работы финансируются за счет регионального бюджета и позволят осуществить технологическое присоединение более 5 600 земельных участков ИЖС на общей площади более 332 гектара, уточнили на предприятии.
В Крыму также ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения
к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации, сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
