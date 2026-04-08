В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано
В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано
В Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии завершены работы по электрификации участков бойцов спецоперации и их семей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T15:17
2026-04-08T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии завершены работы по электрификации участков бойцов спецоперации и их семей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В рамках проекта выполнено строительство 81 километра кабельно-воздушных линий электропередачи, монтаж 32 трансформаторных подстанций общей мощностью 13 МВА и двух подстанций общей мощностью 5,6 МВА. Также произведена частичная реконструкция подстанции в Николаевке и Вилино.Работы финансируются за счет регионального бюджета и позволят осуществить технологическое присоединение более 5 600 земельных участков ИЖС на общей площади более 332 гектара, уточнили на предприятии.В Крыму также ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации, сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперацииКакие программы поддержки участников СВО работают в КрымуУчастники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
симферопольский район
сакский район
феодосия
бахчисарайский район
ленинский район
новости крыма, симферопольский район, сакский район, феодосия, бахчисарайский район, участники сво, гуп рк "крымэнерго", ленинский район
В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано

В двух районах Крыма и Феодосии завершена электрификация участков бойцов СВО

15:17 08.04.2026 (обновлено: 15:22 08.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии завершены работы по электрификации участков бойцов спецоперации и их семей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"На сегодняшний день работы по подключению к электросети завершены в Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии. В Бахчисарайском районе готовность составляет более 60%", – сказано в сообщении.
В рамках проекта выполнено строительство 81 километра кабельно-воздушных линий электропередачи, монтаж 32 трансформаторных подстанций общей мощностью 13 МВА и двух подстанций общей мощностью 5,6 МВА. Также произведена частичная реконструкция подстанции в Николаевке и Вилино.

"До конца текущего года планируется завершить строительно-монтажные работы в Ленинском и Бахчисарайском районах: проложить 95 километров кабельно-воздушных линий 10-0,4 кВ, установить 27 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 9,73 МВА", – проинформировали в компании.

Работы финансируются за счет регионального бюджета и позволят осуществить технологическое присоединение более 5 600 земельных участков ИЖС на общей площади более 332 гектара, уточнили на предприятии.
В Крыму также ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации, сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма".
Новости КрымаСимферопольский районСакский районФеодосияБахчисарайский районУчастники СВОГУП РК "Крымэнерго"Ленинский район
 
