В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано

В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано - РИА Новости Крым, 08.04.2026

В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано

В Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии завершены работы по электрификации участков бойцов спецоперации и их семей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T15:17

2026-04-08T15:17

2026-04-08T15:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Сакском районах, а также в Феодосии завершены работы по электрификации участков бойцов спецоперации и их семей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В рамках проекта выполнено строительство 81 километра кабельно-воздушных линий электропередачи, монтаж 32 трансформаторных подстанций общей мощностью 13 МВА и двух подстанций общей мощностью 5,6 МВА. Также произведена частичная реконструкция подстанции в Николаевке и Вилино.Работы финансируются за счет регионального бюджета и позволят осуществить технологическое присоединение более 5 600 земельных участков ИЖС на общей площади более 332 гектара, уточнили на предприятии.В Крыму также ведется работа по проектированию и строительству сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным участникам спецоперации, сообщала ранее пресс-служба компании "Вода Крыма".

симферопольский район

сакский район

феодосия

бахчисарайский район

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, сакский район, феодосия, бахчисарайский район, участники сво, гуп рк "крымэнерго", ленинский район