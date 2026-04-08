В Крыму спрос на посуточную аренду квартир вырос в полтора раза

2026-04-08T06:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос в полтора раза, а загородных домов – более чем вдвое. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.Как отметили эксперты сервиса, Крым – один из немногих регионов в стране, где рост спроса опережает динамику предложения.Лидером по растущему интересу у россиян стала Алупка. Спрос на аренду жилья в этом южнобережном городе в феврале 2026 года вырос на 177% в сравнении с прошлогодними показателями. На втором месте – Судак (172%), на третьем – Феодосия (98%).По словам экспертов, объем предложения посуточных квартир в крупнейших туристических городах Крыма тоже растет – общее число объектов в этом году увеличилось на 26%При этом аналитики констатировали, что рост спроса позволил местным предпринимателям увеличить средний чек бронирования. Так, стоимость размещения в квартирах увеличилась в среднем на 30%, а в домах – на 25%. Такая динамика в том числе отражает повышение качества сервиса и создает для местных арендодателей новые возможности для развития посуточного бизнеса, отметили специалисты платформы.Для каждого третьего гостя ключевым приоритетом в выборе жилья является соотношение цены и качества. В основном туристы выбирают частные форматы размещения: 47% снимают посуточные квартиры и дома. В то же время 35% обычно останавливаются в отелях, а еще 9% — в хостелах.Курорты Крыма демонстрируют одни из самых высоких темпов роста спроса в стране, это подтверждает статус региона как одного из наиболее привлекательных направлений для поездок, прокомментировала руководитель группы отдела продаж "Авито Путешествий" Жанна Луцкая."Владельцы недвижимости и управляющие компании находят все больше возможностей для развития бизнеса в сфере гостеприимства. Появляются новые локации, растет предложение услуг по организации досуга, а крупные инфраструктурные проекты будут только увеличивать поток гостей", – отметила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чартеры в Крым – что изменится в курортной логистике этим летом В отпуск с детьми – Ялта вошла в десятку лидеров Турпоток в Крым растет – в чем секрет популярности региона

