Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260408/v-krymu-i-sevastopole-iskali-fantomnye-vinogradniki-1155020226.html
В Крыму и Севастополе искали фантомные виноградники
виноградники
виноградники крыма
арсен арзиев
россельхознадзор
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150777903_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_30bb5f5cddd0867cdddb88e4763bea0a.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150777903_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5dd09cd39ba87d7408ccd20089a89b31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виноградники, виноградники крыма, арсен арзиев, россельхознадзор, новости крыма, крым
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВиноградник в Крыму
Виноградник в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В 2025 году Азово-Черноморское управление Россельхознадзора провело инвентаризацию более 2 439 га виноградников на территории Крыма и более 3 468 га на территории Севастополя. Специалисты не обнаружили фантомных виноградников. Однако на некоторых предприятиях имеются расхождения по количеству виноградных насаждений. Об этом сообщили в Азово-Черноморском управлении Россельхознадзора.
"По результатам проведенной работы фантомных виноградников не выявлено. Однако у нескольких предприятий обнаружены незначительные расхождения по количеству виноградных насаждений, а именно - 70 тысяч кустов в Республике Крым и 58 тысяч кустов в городе Севастополе", - рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
Инвентаризация виноградников стартовала в Крыму и других регионах РФ в 2025 году. Специалисты проверяют площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений. Основная цель инвентаризации – это сверка фактических данных о виноградниках с информацией, внесенной в Федеральный реестр виноградных насаждений, отметили в управлении Россельхознадзора.
По информации Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2026 году специалисты обследуют более 20 831 га виноградников на 145 предприятиях в Крыму и более 2 тыс га на 47 предприятиях Севастополя.
В конце января глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республике в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВиноградникиВиноградники КрымаАрсен АрзиевРоссельхознадзорНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
