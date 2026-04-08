В Крыму и Севастополе искали фантомные виноградники
В 2025 году Азово-Черноморское управление Россельхознадзора провело инвентаризацию более 2 439 га виноградников на территории Крыма и более 3 468 га на... РИА Новости Крым, 08.04.2026
виноградники
виноградники крыма
арсен арзиев
россельхознадзор
новости крыма
крым
В Крыму и Севастополе выявили почти 130 тысяч незарегистрированных кустов винограда
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В 2025 году Азово-Черноморское управление Россельхознадзора провело инвентаризацию более 2 439 га виноградников на территории Крыма и более 3 468 га на территории Севастополя. Специалисты не обнаружили фантомных виноградников. Однако на некоторых предприятиях имеются расхождения по количеству виноградных насаждений. Об этом сообщили в Азово-Черноморском управлении Россельхознадзора.
"По результатам проведенной работы фантомных виноградников не выявлено. Однако у нескольких предприятий обнаружены незначительные расхождения по количеству виноградных насаждений, а именно - 70 тысяч кустов в Республике Крым и 58 тысяч кустов в городе Севастополе", - рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
Инвентаризация виноградников стартовала в Крыму и других регионах РФ в 2025 году. Специалисты проверяют площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений. Основная цель инвентаризации – это сверка фактических данных о виноградниках с информацией, внесенной в Федеральный реестр виноградных насаждений, отметили в управлении Россельхознадзора.
По информации Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2026 году специалисты обследуют более 20 831 га виноградников на 145 предприятиях в Крыму и более 2 тыс га на 47 предприятиях Севастополя.
В конце января глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республике в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить
виноградники на площади 900 га и 400 га.
Читайте также на РИА Новости Крым: