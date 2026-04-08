В Крыму единое пособие для беременных выросло до 20 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 08.04.2026

В Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи, выплата достигает 20... РИА Новости Крым, 08.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи, выплата достигает 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделении Соцфонда РФ по Республике Крым.Также Соцфонд назначает и выплачивает будущим мамам единовременное пособие по беременности и родам. В этом году максимальная сумма выплаты для стандартного отпуска по беременности и родам в 140 дней составляет 955 836 рублей.Кроме того, специальное единовременное пособие полагается беременной женщине, если ее муж проходит военную службу по призыву, либо учится на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения. Размер пособия составляет почти 45 тысяч рублей.Ранее в Крыму на 5,6% проиндексировали социальные и страховые выплаты. Февральское повышение коснулось крымчан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других федеральных льготников. Также проиндексированы ежемесячная денежная выплата и материнский капитал.

