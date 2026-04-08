В Крыму единое пособие для беременных выросло до 20 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Крыму единое пособие для беременных выросло до 20 тысяч рублей
2026-04-08T07:43
07:43 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи, выплата достигает 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделении Соцфонда РФ по Республике Крым.
"В настоящий момент данную выплату получают 1294 жительницы полуострова. В Крыму в 2026 году максимальный размер пособия составляет 20 024 рубля. При этом собственность семьи должна соответствовать установленным нормам, а заявитель являться гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в стране", - говорится в сообщении.
Также Соцфонд назначает и выплачивает будущим мамам единовременное пособие по беременности и родам. В этом году максимальная сумма выплаты для стандартного отпуска по беременности и родам в 140 дней составляет 955 836 рублей.
В пресс-службе уточнили, что студентки очной формы обучения и женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, тоже могут получить пособие по беременности и родам. Для них выплата рассчитывается, исходя из 100% величины прожиточного минимума. В 2026 году в Республике Крым размер выплаты составляет от 93 445 до 129 488 рублей.
Кроме того, специальное единовременное пособие полагается беременной женщине, если ее муж проходит военную службу по призыву, либо учится на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения. Размер пособия составляет почти 45 тысяч рублей.
Ранее в Крыму на 5,6% проиндексировали социальные и страховые выплаты. Февральское повышение коснулось крымчан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других федеральных льготников. Также проиндексированы ежемесячная денежная выплата и материнский капитал.
