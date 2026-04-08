В Домодедово пылает торговый центр – что известно
2026-04-08T16:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Пожар произошел в среду в одном из торговых центров Домодедово, сообщает пресс-служба МЧС Московской области.Возгорание случилось в торговом центре "Стайер", очаг находится под кровлей второго этажа.На месте происшествия работают 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Возгорание удалось локализовать на площади 80 квадратных метров. О пострадавших к этому времени не сообщается.5 апреля три человека пострадали во время пожара в торговом центре Калининграда, сообщал губернатор области Алексей Беспрозванных.
16:51 08.04.2026 (обновлено: 17:10 08.04.2026)