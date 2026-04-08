В детских садах России введут аналог "Разговора о важном"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. С 1 сентября во всех детских садах России вводят аналог "Разговора о важном" - "Добрые игры". Об этом заявила замглавы Минпросвещения Российской Федерации Ольга Колударова.Все "Добрые игры" будут посвящены духовно-нравственным ценностям, специалисты Минпросвещения уже готовят методические рекомендации. Занятия будут рассчитаны на детей от 3 до 7 лет. Темы будут касаться семьи и дружбы, общения, доброты, честности, справедливости, милосердия, а также уважения к культуре и истории России.Ранее сообщалось, что апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России. Воспитатели сначала пройдут специальные семинары, а затем начнут заниматься с детьми по материалам, которые подготовил Институт изучения детства, семьи и воспитания.

