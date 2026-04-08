В Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены

С начала года в Белгородской области от атак украинских боевиков погибли 57 мирных жителей и еще 487 получили ранения. Сейчас обстановка в области остается...

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. С начала года в Белгородской области от атак украинских боевиков погибли 57 мирных жителей и еще 487 получили ранения. Сейчас обстановка в области остается крайне сложной. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Гладков также сообщил, что после майских праздников власти выдадут 2 тысячи комплектов летней одежды местной самообороне. Делается это ежегодно, со сменой сезонов."Понимаем, что самооборона - главная гвардия наших глав муниципальных образований, в первую очередь приграничных, которые эвакуируют раненых, закрывают периметры, помогают "Барсу-Белгород", помогают "Орлану", самое главное - нашим жителям справиться с крайне тяжелыми испытаниями, выпавшими на их долю", - сказал Вячеслав Гладков.2 апреля после очередных атак со стороны ВСУ в Белгородской области были ранены 12 человек, в том числе ребенок. Осколками и взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и крыши, повреждены автомобили.В трех приграничных округах Белгородской области – Шебекинском, Борисовском и Грайворонском – началась установка противодроновых коридоров. Кроме того, власти Белгородской области рассматривают возможность развертывания мобильных передвижных противодроновых коридоров, которые устанавливаются промышленным способом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощность взрывчатки ударивших по кафе в Хорлах дронов составляла 75 кг тротилаСемья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиковДрон ВСУ атаковал автобус с людьми в Шебекино - ранены двое

