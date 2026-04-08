В Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены
В Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены - РИА Новости Крым, 08.04.2026
В Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены
С начала года в Белгородской области от атак украинских боевиков погибли 57 мирных жителей и еще 487 получили ранения. Сейчас обстановка в области остается... РИА Новости Крым, 08.04.2026
2026-04-08T09:17
2026-04-08T09:17
2026-04-08T09:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. С начала года в Белгородской области от атак украинских боевиков погибли 57 мирных жителей и еще 487 получили ранения. Сейчас обстановка в области остается крайне сложной. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Гладков также сообщил, что после майских праздников власти выдадут 2 тысячи комплектов летней одежды местной самообороне. Делается это ежегодно, со сменой сезонов."Понимаем, что самооборона - главная гвардия наших глав муниципальных образований, в первую очередь приграничных, которые эвакуируют раненых, закрывают периметры, помогают "Барсу-Белгород", помогают "Орлану", самое главное - нашим жителям справиться с крайне тяжелыми испытаниями, выпавшими на их долю", - сказал Вячеслав Гладков.2 апреля после очередных атак со стороны ВСУ в Белгородской области были ранены 12 человек, в том числе ребенок. Осколками и взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и крыши, повреждены автомобили.В трех приграничных округах Белгородской области – Шебекинском, Борисовском и Грайворонском – началась установка противодроновых коридоров. Кроме того, власти Белгородской области рассматривают возможность развертывания мобильных передвижных противодроновых коридоров, которые устанавливаются промышленным способом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощность взрывчатки ударивших по кафе в Хорлах дронов составляла 75 кг тротилаСемья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиковДрон ВСУ атаковал автобус с людьми в Шебекино - ранены двое
белгородская область
белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, происшествия
В Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены
В Белгородской области с начала года от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей и 487 ранены
09:17 08.04.2026 (обновлено: 09:18 08.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. С начала года в Белгородской области от атак украинских боевиков погибли 57 мирных жителей и еще 487 получили ранения. Сейчас обстановка в области остается крайне сложной. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Только вчера погиб еще один человек, мирный житель. Мы скорбим о каждой потере. С 1 января этого года у нас погибли 57 мирных жителей, и каждый из них – невосполнимая потеря для всей страны, для всей Белгородчины. Ранены 487 человек. Более 3 тысяч домов и квартир повреждено и разрушено. Более 1 тысячи автомобилей сожжено или повреждено", - поделился в мессенджере МАХ губернатор.
Гладков также сообщил, что после майских праздников власти выдадут 2 тысячи комплектов летней одежды местной самообороне. Делается это ежегодно, со сменой сезонов.
"Понимаем, что самооборона - главная гвардия наших глав муниципальных образований, в первую очередь приграничных, которые эвакуируют раненых, закрывают периметры, помогают "Барсу-Белгород", помогают "Орлану", самое главное - нашим жителям справиться с крайне тяжелыми испытаниями, выпавшими на их долю", - сказал Вячеслав Гладков.
2 апреля после очередных атак со стороны ВСУ в Белгородской области были ранены 12 человек
, в том числе ребенок. Осколками и взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и крыши, повреждены автомобили.
В трех приграничных округах Белгородской области – Шебекинском, Борисовском и Грайворонском – началась установка противодроновых коридоров. Кроме того, власти Белгородской области рассматривают возможность развертывания мобильных передвижных противодроновых коридоров, которые устанавливаются промышленным способом.
Читайте также на РИА Новости Крым: