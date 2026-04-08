У берегов Каспийского моря произошло сильное землетрясение
В Каспийском море в 66 километрах от города Ленкорань в Азербайджане ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3.
2026-04-08T12:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Каспийском море в 66 километрах от города Ленкорань в Азербайджане ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, толчок зафиксирован в 09:05 по всемирному времени. Эпицентр землетрясения был на глубине 35 километров в 66 километрах от азербайджанского города Ленкорань и в 130 километрах от иранского города Ардебиль.О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.7 апреля сообщалось, что на юге Ирана во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,5. 5 апреля землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от Новороссийска. 2 апреля толчки магнитудой 4.5 произошли в Киргизии.
