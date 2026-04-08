https://crimea.ria.ru/20260408/u-beregov-kaspiyskogo-morya-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1155015285.html

У берегов Каспийского моря произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.04.2026

2026-04-08T12:47

каспийское море

новости

происшествия

природа

азербайджан

сейсмология

землетрясение

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Каспийском море в 66 километрах от города Ленкорань в Азербайджане ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, толчок зафиксирован в 09:05 по всемирному времени. Эпицентр землетрясения был на глубине 35 километров в 66 километрах от азербайджанского города Ленкорань и в 130 километрах от иранского города Ардебиль.О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.7 апреля сообщалось, что на юге Ирана во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,5. 5 апреля землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от Новороссийска. 2 апреля толчки магнитудой 4.5 произошли в Киргизии.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

