Трамп сегодня обсудит с Рютте выход США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из североатлантического альянса. Такое заявление...

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из североатлантического альянса. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт.Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из североатлантического альянса. Дональд Трамп заявил, что Штаты очень разочарованы в НАТО, и назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". В интервью The Telegraph американский лидер заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.По мнению политолога, ведущего научного сотрудника Института стран СНГ Александра Дудчака, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, Штаты не выйдут из НАТО, поскольку для американцев это не просто объединение, в котором они играют главенствующую роль, а инструмент управления всеми остальными странами-участницами.В декабре 2025 года член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков сообщил, что в Конгресс США внесен законопроект о выходе страны из НАТО, и выразил мнение, что на это в Америке не пойдут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп "раскачивает" НАТО: кто действительно может демонтировать военный альянсЗащищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию КитаяВоенный блок против РФ – Медведев раскрыл план Евросоюза

