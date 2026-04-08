Трамп сегодня обсудит с Рютте выход США из НАТО - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Трамп сегодня обсудит с Рютте выход США из НАТО
Трамп сегодня обсудит с Рютте выход США из НАТО

21:31 08.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из североатлантического альянса. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт.

"Думаю, он (Трамп – ред.) будет обсуждать его (вопрос о выходе США из НАТО – ред.) через пару часов с генеральным секретарем Рютте, и, возможно, вы услышите (об этом – ред.) напрямую от президента по итогам этой встречи", – цитирует заявление Левитт РИА Новости.

Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из североатлантического альянса. Дональд Трамп заявил, что Штаты очень разочарованы в НАТО, и назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". В интервью The Telegraph американский лидер заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.
По мнению политолога, ведущего научного сотрудника Института стран СНГ Александра Дудчака, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, Штаты не выйдут из НАТО, поскольку для американцев это не просто объединение, в котором они играют главенствующую роль, а инструмент управления всеми остальными странами-участницами.
В декабре 2025 года член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков сообщил, что в Конгресс США внесен законопроект о выходе страны из НАТО, и выразил мнение, что на это в Америке не пойдут.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
