Трамп сделал громкое заявление на фоне перемирия с Ираном
Президент США Дональд Трамп пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном и... РИА Новости Крым, 08.04.2026
На Ближнем Востоке может наступить "золотой век" – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном и предстоящих переговоров по урегулированию конфликта.
"Большой день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, с них хватит! Как и со всех остальных! США помогут разрешить транспортный коллапс в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления", - написал Трамп в Truth Social.
При этом он отметил, что США "будут накапливать припасы всех видов и просто будут находиться поблизости, чтобы убедиться, что все идет как надо".
"Уверен, что так и будет. Прямо как у нас в Америке, это может стать золотым веком Ближнего Востока!", - добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану
с учетом согласия исламской республики на "полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".
Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в Пакистане.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия. Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что в этот период Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил руководство стран за проявленную мудрость и пригласил делегации США и Ирана в Исламабад 10 апреля для переговоров. По информации американских СМИ, со стороны США в них примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
