Строительство новой теплосистемы Киева займет 20-30 лет – эксперт - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Строительство новой теплосистемы Киева займет 20-30 лет – эксперт
Строительство новой теплосистемы Киева займет 20-30 лет – эксперт
2026-04-08T19:39
Восстановление теплосистемы Киева займет 20-30 лет – эксперт

19:39 08.04.2026
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel — Блэкаут в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Чтобы построить новую систему теплоснабжения в Киеве, понадобится от 20 до 30 лет. Развитие такой сети очень дорогостоящее, требует специфического оборудования и узкопрофильных специалистов, которых на Украине нет. Такое заявление сделал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Двадцать-тридцать лет понадобится, чтобы построить новую систему теплоснабжения в Киеве", – цитирует слова эксперта РИА Новости.
Развитие сети для такого мегаполиса или в масштабах всего государства требует колоссальных финансовых вливаний, специфического оборудования и армии узкопрофильных специалистов, которых сейчас просто нет, считает Корольчук.
Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму, сказано в публикации.
6 апреля сообщалось, что в Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что в результате атаки произошел пожар на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Тогда мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов, которые прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Были зафиксированы падения обломков и повреждены объекты инфраструктуры столицы.
