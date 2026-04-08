Строительство новой теплосистемы Киева займет 20-30 лет – эксперт

2026-04-08T19:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Чтобы построить новую систему теплоснабжения в Киеве, понадобится от 20 до 30 лет. Развитие такой сети очень дорогостоящее, требует специфического оборудования и узкопрофильных специалистов, которых на Украине нет. Такое заявление сделал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.Развитие сети для такого мегаполиса или в масштабах всего государства требует колоссальных финансовых вливаний, специфического оборудования и армии узкопрофильных специалистов, которых сейчас просто нет, считает Корольчук.Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму, сказано в публикации.6 апреля сообщалось, что в Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города.Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что в результате атаки произошел пожар на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Тогда мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов, которые прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Были зафиксированы падения обломков и повреждены объекты инфраструктуры столицы.

