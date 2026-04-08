Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране

Вся Америка строилась на уничтожении культур и цивилизации своих соседей, поэтому Соединенные Штаты вполне могут пойти на то, чтобы "стереть с лица земли" и... РИА Новости Крым, 08.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Вся Америка строилась на уничтожении культур и цивилизации своих соседей, поэтому Соединенные Штаты вполне могут пойти на то, чтобы "стереть с лица земли" и Иран. Битва не окончена, а двухнедельное перемирие после соглашения, которое никто не собирается выполнять, нужно обеим сторонам перед новой большой схваткой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.Джентльменское соглашениеПо его мнению, перемирие "очень нужно сейчас и США, и Ирану".Есть необходимость в передышке и у Ирана, но никто из них не станет выполнять выдвинутых ему условий, уверен эксперт, поскольку это будет значить признать поражение.Прежде всего потому, что Америка в ходе конфликтов готова зарабатывать, но никак не тратить без перспектив получения прибыли, а значит США не будут платить никаких компенсаций Ирану, сказал он. Тем более не будут Штаты официально давать согласие и давить на МАГАТЭ, чтобы продолжилась ядерная программа Ирана, считает Шевченко."А есть пункты, которые от США вообще не зависят. Почему считается, например, что Америке надо выдвигать отмену всех резолюций Совета Безопасности ООН? Отменять резолюции Совета Безопасности ООН может только Совет Безопасности ООН, где Америка лишь один из постоянных членов", – добавил Шевченко.Эксперт делает вывод, что "сказать, что ты или твой противник что-то принял – это всего лишь сказать", а нужны эти слова просто для аккумулирования сил перед новым боем."Поэтому два джентльмена сделали вид, что прекратили драку, попьют водичку, утрут личики и опять продолжат этот поединок", – сказал Шевченко.Новая схватка – вопрос времениПричем он уверен, что вопрос двухнедельного перемирия был уже решен, когда Трамп "сыграл свою любимую пиар-шутку: накануне заключения перемирия сделал угрозу"."А потом подал само перемирие как то, что так на мою угрозу слабые иранцы отреагировали. Ну, в своей обычной манере", – заметил политолог.Шевченко считает, что американский лидер был вынужден так поступить и на этот раз потому, что после его пафосных речей о "победах" США над Ираном и нежелания идти на уступки и перемирие, заявить такое было просто не комильфо.Но это вовсе не значит, что после Трамп не сможет отдать приказ, способный уничтожить современную цивилизацию в Иране, считает Шевченко.Объясняется такой подход тем, что "какие-либо моральные запреты у Соединенных Штатов Америки для уничтожения цивилизаций и культур отсутствуют", подчеркнул политолог.В разное время на протяжении не такой и длинной американской истории на подобные шаги шли президенты США Гарри Трумен, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Джордж Буш, Барак Обама, и Дональд Трамп от них ничем не отличается, считает эксперт."Вся Америка строилась на уничтожении культур и цивилизации своих соседей, и нет для них никаких в этом отношении проблем... Это повестка дня", – сказал Шевченко.Доказывает такую повестку уже хотя бы то, что Израиль, являющийся, по сути, анклавом западного мира в лице США, уже успел заявить, что перемирие между Америкой и Ираном поддерживает, только оно не распространяется на Ливан, добавил политолог.Таким образом, по словам Шевченко, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг ранее сделанное заявление властей Пакистана, и это означает продолжение войны на Ближнем Востоке с вовлечением Ирана.А это уже нарушение десяти пунктов, которые Тегеран выставил Вашингтону как условие прекращения взаимного огня, подчеркнул он.По мнению политолога, ситуация будет "будет находиться в состоянии ни войны, ни мира до тех пор, пока Израиль не нанесет какой-нибудь коварный, очень подлый удар по Ирану". "После чего все договоренности будут снова нарушены, и опять начнется всеобщая бойня", – резюмировал он.Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением целой цивилизации. А в ночь на 8 апреля написал в соцсети TruthSocial, что согласен сделать паузу в бомбардировках Ирана на две недели, отметив, что речь идет о двустороннем прекращении огня на основе достигнутого соглашения.По его словам, Иран должен обеспечить немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. В интервью AFP президент США заявил о "полной и безоговорочной победе" Америки и что с иранским ураном тоже "все будет в полном порядке".В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о принятии Вашингтоном выдвинутых Тегераном 10 пунктов, в числе которых: признать сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признать право на обогащение урана, выплатить компенсацию, гарантировать ненападения, прекратить действие всех резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ в отношении Тегерана и пр.Иран "одержал великую победу", а США "были вынуждены" принять предложенный Ираном план – подчеркнул исполнительный политический орган исламской республики. Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судов на 2 недели.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что может нарушить хрупкое перемирие между США и Ираном.

