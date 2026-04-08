С 1 июня россияне могут подавать заявки на получение семейной выплаты

2026-04-08T18:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. С 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда РФ.Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет(при очном обучении).Отмечается, что получить выплату могут те, кто в течение года платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. По окончании года он пересчитывается уже в размере 6%, то есть становится более чем вдвое меньше, а разница возвращается плательщикам.Подать документы можно через "Госуслуги", в МФЦ или клиентском офисе Социального фонда России.Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Также проиндексированы социальные и страховые выплаты крымчан с февраля на 5,6%.

