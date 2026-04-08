https://crimea.ria.ru/20260408/rossiyanin-pytalsya-peredat-za-rubezh-zapchasti-dlya-podlodki-1155009679.html

Россиянин пытался передать за рубеж запчасти для подлодки

Россиянин задержан при попытке передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта двигателя подводной лодки. Об этом сообщает РИА Новости

2026-04-08T11:04

новости

санкт-петербург

госизмена

украинские спецслужбы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Россиянин задержан при попытке передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта двигателя подводной лодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Перемещения продукции за рубеж удалось не допустить.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, суд заключил его под стражу. Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

