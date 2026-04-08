Путин присвоил Рубальской звание Народной артистки - РИА Новости Крым, 08.04.2026
Путин присвоил Рубальской звание Народной артистки
Звание Народной артистки Российской Федерации присвоено поэтессе Ларисе Рубальской, следует из указана президента РФ Владимира Путина, опубликованного на... РИА Новости Крым, 08.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Звание Народной артистки Российской Федерации присвоено поэтессе Ларисе Рубальской, следует из указана президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.Этим же указом художник, академик Российской академии художеств Николай Сафронов награжден орденом Александра Невского.30 марта президент России Владимир Путин присвоил звание народных артистов Екатерине Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Юрию Кузнецову.
Путин присвоил Рубальской звание Народной артистки

Поэт-песенник Лариса Рубальская получила звание Народной артистки РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Звание Народной артистки Российской Федерации присвоено поэтессе Ларисе Рубальской, следует из указана президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Рубальской Ларисе Александровне – поэту-песеннику, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) города Москвы", – сказано в документе.
Этим же указом художник, академик Российской академии художеств Николай Сафронов награжден орденом Александра Невского.
30 марта президент России Владимир Путин присвоил звание народных артистов Екатерине Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Юрию Кузнецову.
