Прекращение огня на Украине: Зеленский обратился к России

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном.И отметил, что прекращение огня может создать предпосылки для договоренностей.Остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зеленский в марте сообщил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. При этом он прямо не сказал, намерена ли Украина рассматривать предложенные ей условия, но заявил, что не верит в то, что российской армии удастся за два месяца освободить территории Донбасса, удерживаемые украинскими формированиями.В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирииВсе плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у ЗападаЧто стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине

