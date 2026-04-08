Прекращение огня на Украине: Зеленский обратился к России
Зеленский обратился к России с предложением о прекращении огня
14:34 08.04.2026 (обновлено: 14:47 08.04.2026)
© Telegram Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном.
"Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина готова отвечать зеркально, если россияне прекратят удары", – написал Зеленский в своем Telegram-канале
И отметил, что прекращение огня может создать предпосылки для договоренностей.
Остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский в марте сообщил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. При этом он прямо не сказал, намерена ли Украина рассматривать предложенные ей условия, но заявил, что не верит в то, что российской армии удастся за два месяца освободить территории Донбасса, удерживаемые украинскими формированиями.
В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.
