Полцентнера "синтетики": под Ростовом накрыли нарколабораторию

Более 50 килограммов синтетических наркотиков изъяли в нарколаборатории в Ростовской области, задержаны 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РИА Новости Крым, 08.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Более 50 килограммов синтетических наркотиков изъяли в нарколаборатории в Ростовской области, задержаны 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, наркотики распространялись через принадлежавший преступному сообществу интернет-магазин "Телефон 24" на виртуальной торговой площадке "Кракен".В лаборатории и в местах хранения "закладок" изъято более 50 килограммов наркотических средств – мефедрон, а-PVP, МДМА, а также химическое оборудование и прекурсоры. Уголовное дело открыто по статье об организации преступного сообщества и незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в ПодмосковьеВо все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораториюСчет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год

