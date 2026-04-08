По пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов
В Крыму полицейские задержали двоих приятелей из Ставропольского края, которые по пути на свадьбу к другу украли драгоценностей на сумму свыше 160 тысяч рублей.
2026-04-08T20:47
В Крыму аферисты по пути на свадьбу к другу украли драгоценностей на 160 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали двоих приятелей из Ставропольского края, которые по пути на свадьбу к другу украли драгоценностей на сумму свыше 160 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
В полицию обратилась 49-летняя жительница столицы полуострова, она сообщила о пропаже ювелирных изделий на сумму более 160 тысяч рублей.
"По словам заявительницы, в ее отсутствие дома находилась 78-летняя мать. Пенсионерка рассказала, что утром к ней подошли двое молодых людей, которые предложили приобрести домашнюю утварь. Заинтересовавшись предложением, она пригласила их домой. Во время визита один из молодых людей демонстрировал товар, а второй, воспользовавшись ситуацией, незаметно прошел в другую комнату, где похитил ювелирные украшения. После ухода гостей женщина обнаружила пропажу ценностей", – говорится в сообщении.
Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Ставропольского края в возрасте 20 и 23 лет. Как рассказали молодые люди, они приехали в Симферополь на свадьбу приятеля, но по пути решили "подзаработать". Действовали сообща: один предлагал пенсионерке кухонную утварь, а второй похищал ювелирные изделия.
Украденные украшения подельники даже успели частично распродать и "заработать" 35 тысяч рублей. Впоследствии ущерб потерпевшей был возмещен в полном объеме, добавили в ведомстве.
В настоящий момент подозреваемые находятся под домашний арестом, возбуждено уголовное дело по статье о краже, уточнили в пресс-службе.
Накануне сообщалось
, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей. Также ранее крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении
на офис и краже 63 тысяч рублей.
