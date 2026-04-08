https://crimea.ria.ru/20260408/po-puti-na-svadbu-k-drugu-razzhilis-yuvelirkoy-v-krymu-poymali-aferistov-1155036210.html

По пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов

2026-04-08T20:47

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155036593_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_e387f83907258189d1b083519cbf4470.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали двоих приятелей из Ставропольского края, которые по пути на свадьбу к другу украли драгоценностей на сумму свыше 160 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.В полицию обратилась 49-летняя жительница столицы полуострова, она сообщила о пропаже ювелирных изделий на сумму более 160 тысяч рублей.Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Ставропольского края в возрасте 20 и 23 лет. Как рассказали молодые люди, они приехали в Симферополь на свадьбу приятеля, но по пути решили "подзаработать". Действовали сообща: один предлагал пенсионерке кухонную утварь, а второй похищал ювелирные изделия.Украденные украшения подельники даже успели частично распродать и "заработать" 35 тысяч рублей. Впоследствии ущерб потерпевшей был возмещен в полном объеме, добавили в ведомстве.В настоящий момент подозреваемые находятся под домашний арестом, возбуждено уголовное дело по статье о краже, уточнили в пресс-службе.Накануне сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей. Также ранее крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении на офис и краже 63 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечты о водных лыжах толкнули ялтинца на разбойное нападение"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обманаВ Алуште неизвестные украли цветы с центральной аллеи Приморского парка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

